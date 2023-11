Énoncé économique du gouvernement fédéral - Des investissements bienvenus dans le logement, mais des défis persistent

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de l'énoncé économique d'aujourd'hui par la ministre des Finances du Canada, Madame Chrystia Freeland, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue l'octroi de nouvelles sommes en matière de logement mais déplore l'absence de nouveaux investissements pour subvenir aux rôles accrus des municipalités en matière d'infrastructures, d'adaptation aux changements climatiques et de transport.

Les mesures annoncées aujourd'hui en habitation constituent un pas de plus vers la bonne direction, mais ne suffiront pas pour stimuler la création des 860 000 logements requis d'ici 2030 au Québec pour maintenir une abordabilité. Rappelons que l'UMQ a fait des représentations devant le Comité permanent des finances dans les dernières semaines pour recommander au gouvernement fédéral d'investir massivement dans le logement social et abordable afin de faire face à la crise du logement.

De plus, l'UMQ demande une augmentation permanente des fonds alloués au Fonds pour le développement des collectivités du Canada, qui finance les infrastructures municipales, sans imposer de nouvelles conditions d'utilisation. Le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ), soutenu en partie par ce fonds, est particulièrement apprécié dans le milieu municipal en raison de sa flexibilité et de sa prévisibilité. Malheureusement, de nombreuses municipalités ont épuisé les ressources allouées au TECQ 2019-2023, créant une incertitude quant au renouvellement du programme. En prévision des années 2024 et suivantes, de nombreuses municipalités souhaitent planifier leurs travaux, mais cette planification est entravée par l'absence de connaissances sur les montants qui leur seront attribués par les autres ordres de gouvernement.

« La flexibilité et l'agilité des programmes fédéraux, leur arrimage avec les programmes québécois ainsi que la rapidité à s'entendre avec Québec sur le transfert des sommes sont des facteurs de succès cruciaux pour permettre aux municipalités québécoises de contribuer pleinement aux services essentiels à la population. Les municipalités sont au premier rang des grands enjeux nationaux et malgré toute l'agilité déployée par celles-ci, elles doivent porter à bout de bras plusieurs services, et ce, avec de moins en moins de budget. », a mentionné le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]