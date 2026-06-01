S'étendant sur environ 12 000 mètres carrés, le site de Shenzhen dispose d'un processus de fabrication en boucle fermée intégré qui couvre l'intégralité du processus, de l'inspection des matériaux entrants aux essais d'assemblage des composants jusqu'à l'assemblage final, les essais de fin de ligne, l'expédition massive et la maintenance après-vente. Grâce à cette disposition efficace, un nouveau robot humanoïde peut sortir de la chaîne de production toutes les 15 minutes.

« De notre première machine d'essai en 2024 à la production à petite échelle de centaines d'unités PM01 en 2025, et maintenant au bond en avant qualitatif vers une capacité de livraison de 10 000 unités, nous entrons dans une nouvelle phase d'industrialisation et de commercialisation », déclare M. Zhao Tongyang, fondateur et chef de la direction d'EngineAI. « En construisant un système de fabrication axé sur la qualité, l'efficacité et la production intelligente, nous avons accéléré notre passage de la production pilote à la fabrication de masse. »

Quatre piliers stratégiques pour une qualité sans compromis

Tirant parti de ses capacités complètes de R&D indépendantes, EngineAI a établi un cadre rigoureux d'assurance de la qualité fondé sur quatre piliers stratégiques :

contrôle de la qualité de la chaîne d'approvisionnement : tous les composants, des joints intégrés aux assemblages complets, répondent à des normes strictes pour s'assurer que seules les pièces qualifiées entrent dans le flux de production.

tous les composants, des joints intégrés aux assemblages complets, répondent à des normes strictes pour s'assurer que seules les pièces qualifiées entrent dans le flux de production. processus de production avancés : l'équipement automatisé de verrouillage, de collage et de soudage au laser a augmenté l'efficacité de la production de 40 % tout en maintenant une normalisation stricte des procédés.

l'équipement automatisé de verrouillage, de collage et de soudage au laser a augmenté l'efficacité de la production de 40 % tout en maintenant une normalisation stricte des procédés. amélioration de la fabrication intelligente : un système de gestion numérique complet permet une traçabilité complète, donnant à chaque composant et robot fini une identité de production unique traçable sur toute la chaîne de valeur.

un système de gestion numérique complet permet une traçabilité complète, donnant à chaque composant et robot fini une identité de production unique traçable sur toute la chaîne de valeur. essais et validation rigoureux : chaque robot doit réussir 79 inspections de qualité pleine dimension et 46 essais de simulation des conditions de travail avant la livraison, assurant ainsi une performance élevée et une stabilité constantes dans chaque unité.

Mise en place de la capacité multirégionale pour soutenir l'expansion mondiale

« Au fur et à mesure que notre réseau de fabrication intelligente se développe à Shenzhen, au Henan et au-delà, ces installations collaboreront pour mieux répartir les capacités et répondre plus rapidement au marché, créant ainsi une base plus efficace pour la croissance mondiale future », déclare M. Ren Guowen, cofondateur d'EngineAI.

À propos d'EngineAI

Créé en octobre 2023, EngineAI est un innovateur dans le domaine de l'intelligence intégrée polyvalente. Son équipe principale est composée de professionnels de l'industrie provenant d'universités mondiales de premier plan, combinant une solide expertise universitaire et une vaste expérience en ingénierie. L'entreprise a réalisé un développement interne complet pour l'ensemble des composants robotiques de base, des algorithmes de contrôle des mouvements et des technologies d'IA intégrée. Sa gamme de produits couvre de multiples scénarios d'application, dont le SA01, conçu pour rendre la robotique de pointe plus accessible ; le SE01, qui a démontré l'une des premières capacités de marche de type humain au monde ; le PM01, qui a réalisé le premier robot humanoïde au monde ; et le T800, conçu pour des environnements opérationnels hautement dynamiques et lourds.

Alors que la robotique humanoïde passe de la recherche au déploiement dans le monde réel, EngineAI collabore avec des partenaires des services commerciaux, de l'éducation, de la recherche scientifique et de la fabrication industrielle pour accélérer l'adoption à grande échelle. L'entreprise s'engage à soutenir l'intelligence intrinsèque grâce à l'innovation continue et à offrir des solutions robotiques pratiques qui contribuent à façonner l'avenir du travail et de l'industrie.

Pour en savoir plus sur EngineAI, visitez le site https://fr.engineai.com.cn/.

Ins : engineairobot

Facebook : Engine Ai

X : EngineAI

YouTube : Engineai Robot

LinkedIn : EngineAI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2989569/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2989570/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2989571/1.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=3VBK_jZmagU

SOURCE EngineAI

CONTACT : [email protected]