SHENZHEN, Chine, 25 juillet 2025 /CNW/ - Après avoir obtenu des investissements plus tôt cette année de la part d'investisseurs de premier plan du Moyen-Orient et de Corée du Sud, EngineAI a conclu avec succès ses cycles de financement Pre-A++ et A1. Le cycle Pre-A++ a été mené par Rockets Capital, soutenu par XPeng, tandis que JD.com a dirigé le cycle A1 avec la participation d'investisseurs stratégiques tels que CATL Capital (affilié à CATL) et Yintai Group, ainsi que d'investisseurs institutionnels tels que TH Capital, Guochen Venture Capital (affilié à Fortune Capital) et Huangpu River Capital. Le soutien fort des nouveaux et anciens actionnaires stimulera le développement dynamique de Zhongqing dans des domaines tels que la livraison en série, l'expansion de la gamme de produits et la mise en œuvre des applications d'intelligence incarnée.

Étoile montante de la robotique humanoïde, EngineAI stimule l'innovation grâce à une technologie de pointe et propose des robots intelligents et hyper-agiles. Ses modules articulés exclusifs constituent la référence du secteur en matière de puissance explosive, de couple et de vitesse de rotation, permettant des mouvements réalistes. En relevant les défis Sim2Real, l'entreprise s'est forgé un avantage technologique unique, atteignant une précision millimétrique dans des manœuvres très dynamiques telles que des danses complexes, des sauts périlleux avant et des sprints.

Le marché mondial de la robotique humanoïde devrait dépasser les 100 milliards de dollars d'ici 2030, porté par la forte demande des entreprises dans les secteurs de la fabrication, des services et de la logistique. Le modèle « matériel à source ouverte + partage des bénéfices de l'écosystème » d'EngineAI accélère la pénétration du marché grâce à des partenariats stratégiques, permettant une diversification rapide des applications et l'engagement des développeurs. Pour surmonter les obstacles liés à l'intelligence incarnée, l'entreprise fusionne les systèmes de contrôle traditionnels avec l'apprentissage par renforcement, ce qui améliore l'efficacité, la précision et la fiabilité. Cette double approche permet non seulement de répondre véritablement aux demandes du marché, mais aussi de pénétrer progressivement les foyers des consommateurs, formant ainsi un écosystème commercial unique.

Les capitaux nouvellement obtenus permettront à EngineAI de faire progresser rapidement ses initiatives clés au second semestre 2025 :

Développement de produits : EngineAI a mis au point une gamme complète de robots bipèdes et humanoïdes de différents niveaux de rendement. La société est actuellement en train d'augmenter sa production et ses livraisons à titre expérimental, avec pour objectif de multiplier par cinq son équipe de production afin de répondre à la demande croissante.

: EngineAI a mis au point une gamme complète de robots bipèdes et humanoïdes de différents niveaux de rendement. La société est actuellement en train d'augmenter sa production et ses livraisons à titre expérimental, avec pour objectif de multiplier par cinq son équipe de production afin de répondre à la demande croissante. Leadership technologique : les investissements dans la R&D en matière d'intelligence incarnée seront intensifiés afin d'accélérer la commercialisation des technologies de base et de consolider la position d'EngineAI sur le marché mondial.

EngineAI a établi des collaborations stratégiques avec des géants de l'industrie tels que NVIDIA, Amazon, JD.com, Tencent et ByteDance afin de faire progresser les applications de la robotique humanoïde dans les services commerciaux, les opérations dangereuses et le tourisme culturel. Ces partenariats accélèrent la voie vers l'adoption commerciale à grande échelle.

Avec l'accélération de la production et certains segments de production dépassant déjà les objectifs de capacité, EngineAI est en bonne voie pour achever les mises à niveau d'optimisation avant le quatrième trimestre 2025. Cette expansion garantit la livraison fiable de solutions robotiques avancées, positionnant l'entreprise pour une entrée réussie sur le marché de masse.

EngineAI augmente ses effectifs dans les domaines essentiels de la R&D, de la production et de l'expansion commerciale. L'entreprise renforce simultanément ses programmes de formation interne afin de développer les compétences techniques et les capacités de leadership de son personnel, créant ainsi un moteur de talents durable pour une innovation continue.

À l'avenir, EngineAI intensifiera ses efforts dans la production de masse, la diversification des produits et la mise en œuvre de l'IA intégrée, apportant ainsi ses atouts fondamentaux au développement de haute qualité de l'industrie de la robotique humanoïde.

