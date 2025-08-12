SHENZHEN, Chine, 12 août 2025 /CNW/ - EngineAI, un praticien novateur dans le domaine des robots humanoïdes, a présenté ses dernières avancées et une gamme de produits de pointe lors de la Conférence mondiale sur la robotique 2025, qui a eu lieu à Yizhuang, Beijing, le 8 août, soulignant ses efforts dans le domaine de l'innovation robotique.

T800 PM01 JS01

Déterminée à stimuler l'innovation grâce à la recherche et au développement internes, ainsi qu'à favoriser un écosystème à source ouverte, EngineAI se concentre sur l'accélération de la commercialisation des technologies robotiques et la promotion de la collaboration intersectorielle. Au cours de l'événement, l'entreprise a participé à des discussions de haut niveau avec ses homologues mondiaux pour orienter les progrès futurs. Les contributions d'EngineAI aident à bâtir un écosystème robotique mondial ouvert et collaboratif, renforçant ainsi sa mission d'améliorer les capacités d'innovation et de renforcer sa position concurrentielle sur le marché mondial de la robotique.

Les projecteurs étaient braqués sur le robot humanoïde PM01 d'EngineAI, qui a fait preuve d'une dextérité impressionnante avec des mouvements réalistes, y compris la récupération autonome en cas de chute. Sa capacité à naviguer dans des environnements complexes met en valeur son adaptabilité, tandis que ses mouvements précis en position assise et au repos démontrent son intégration dans différents scénarios de la vie quotidienne. Lors d'une présentation en direct, le public a également été impressionné par la capacité de course à grande vitesse du PM01, offrant une performance dynamique remarquable. Sa démarche améliorée par des algorithmes avancés était notamment plus fluide et naturelle, ce qui en fait une caractéristique remarquable de l'exposition.

Faisant ses débuts à l'échelle mondiale, le T800, le premier robot humanoïde robuste de grande taille d'EngineAI a volé la vedette. Mesurant 1,85 m (6 pieds 1 pouce) et pesant 85 kg (187 lb), le T800 est construit avec 41 joints à degrés de liberté multiples, une batterie semi-solide et un exosquelette en alliage d'aluminium, offrant une intégrité structurale robuste pour le soulèvement de charges lourdes. Il offre également une endurance améliorée au sein des environnements exigeants, dynamiques et à charge élevée.

Le T800 est équipé d'un système de fusion à capteurs multiples qui permet le traitement en temps réel des données environnementales et la prise de décisions rapide. Cette intégration renforce l'efficacité et la sécurité opérationnelles, établissant une nouvelle norme pour les robots humanoïdes dans les applications industrielles.

Le robot devrait participer au tournoi de combat libre des robots d'EngineAI : « Mecha King » prévu le 24 décembre 2025.

En outre, EngineAI a annoncé le nouveau SA02, un robot humanoïde léger conçu pour les jeunes passionnés. Avec un prix de départ de 5 300 US, le SA02 promet de rendre les robots humanoïdes plus accessibles à la prochaine génération d'ingénieurs et d'adeptes de robotique.

EngineAI a également lancé le JS01, un robot quadrupède à haute mobilité conçu pour les terrains accidentés. Doté d'une mécanique bionique, d'articulations adaptables absorbant les chocs, de la technologie LiDAR et de caméras de profondeur, le JS01 peut traverser facilement des surfaces glissantes et inégales. Ses algorithmes de détection du terrain lui permettent d'ajuster sa démarche en temps réel, assurant ainsi des performances tout-terrain stables. Sa conception modulaire permet des ajouts personnalisables, ce qui en fait la solution idéale pour les inspections industrielles, les sauvetages d'urgence et les activités logistiques.

À l'avenir, EngineAI demeure déterminée à adopter une stratégie axée sur l'innovation, faisant progresser la robotique essentielle à la mission avec des cycles de développement plus rapides et un rendement plus élevé au sein d'environnements extrêmes. En réunissant des acteurs de l'industrie, du milieu universitaire et du secteur de la recherche, l'entreprise étend l'IA incarnée et la robotique à la fabrication, à la vie quotidienne et au-delà. Grâce à des partenariats ouverts et à une collaboration mondiale, EngineAI vise à façonner la prochaine vague de transformation intelligente.

