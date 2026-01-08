Accompagner la transformation industrielle grâce à l'intelligence incarnée

LAS VEGAS, le 8 janv. 2026 /CNW/ -- EngineAI, un développeur de systèmes d'intelligence incarnée, a présenté deux produits phares au CES 2026. Il s'agit du PM01, un agent incarné polyvalent léger et très mobile, et du ENGINEAI T800, un robot humanoïde universel grandeur nature à haute efficacité qui fait ses débuts mondiaux. La démonstration a mis en évidence les capacités de performance des deux plateformes, tout en offrant aux observateurs de l'industrie une perspective pratique et orientée applications sur le potentiel émergent de la collaboration homme-robot.

Le stand d'ENGINEAI a suscité un intérêt constant des visiteurs. (PRNewsfoto/ENGINEAI Robotics Technology) Le T800, un robot humanoïde universel grandeur nature à haute efficacité qui fait ses débuts mondiaux. (PRNewsfoto/ENGINEAI Robotics Technology)

En tant que l'un des plus grands salons de technologies grand public au monde et parmi les plus influents, le CES sert à la fois de scène mondiale pour lancer des produits de pointe et de référence pour les tendances technologiques. Cette année, l'intelligence incarnée est passée au premier plan, évoluant d'un cadre largement conceptuel vers des systèmes déployables, ce qui témoigne de la progression rapide du secteur vers un avenir plus autonome et fondé sur une collaboration intelligente.

Le stand d'ENGINEAI a suscité un intérêt constant des visiteurs grâce à des démonstrations en direct du T800 et du PM01, mettant en évidence une coordination complète du corps et des capacités de contrôle moteur fin. Les démonstrations ont donné lieu à des échanges techniques approfondis avec des partenaires de l'industrie, des développeurs et des représentants des médias, qui ont discuté de scénarios de déploiement pratiques et de possibilités de collaboration. L'engagement global reflétait l'attention continue de l'industrie envers les applications de l'intelligence incarnée et le rôle évolutif de la collaboration homme-robot dans de multiples secteurs.

S'appuyant sur sa capacité éprouvée à s'adapter à des environnements réels, le PM01 progresse vers un déploiement à grande échelle dans plusieurs domaines d'application, notamment les transports en commun, les visites guidées et les services de détail, ainsi que les missions de patrouille et d'inspection automatisées. L'aspect pratique et la conception axée sur des cas d'utilisation étant ses principales forces, le PM01 répond efficacement aux besoins opérationnels concrets des initiatives de transformation intelligente dans l'ensemble des secteurs d'activité, renforçant le rôle pratique de l'intelligence incarnée dans le soutien au progrès industriel. Ses performances stables et reproductibles ont été largement reconnues par les participants à l'événement.

Le T800 d'ENGINEAI a suscité un intérêt important dans la communauté de la robotique et a suscité des discussions approfondies. Ce robot humanoïde illustre les capacités d'ENGINEAI dans les principaux sous-systèmes robotiques et l'intégration au niveau du système. En tant que plateforme intelligente de nouvelle génération conçue pour un déploiement dans le monde réel, le T800 est équipé d'une architecture de module d'articulation entièrement intégrée à couple élevé capable de fournir jusqu'à 450 N•m de couple maximal et 14 000 W de puissance instantanée maximale par articulation. Combiné à des structures articulaires à haut degré de liberté dans des zones clés telles que le cou, la taille et les mains, le robot atteint un niveau élevé de mobilité anthropomorphique. Dans des scénarios très dynamiques comme les arts martiaux et la course à pied, il offre des performances dynamiques et une capacité de gestion des charges parmi les meilleures du secteur.

En 2026, ENGINEAI continuera de se concentrer sur le développement de ses technologies de base et sur sa stratégie produit à long terme, dans le but de favoriser des progrès itératifs et d'élargir les scénarios d'application dans le monde réel, en s'appuyant sur une approche axée sur la construction de bases solides pour une innovation à impact Tout en renforçant davantage son portefeuille de produits existant, ENGINEAI prévoit de s'aligner plus étroitement sur les exigences du marché mondial afin d'accélérer l'amélioration de ses produits. Grâce à une approche ouverte et évolutive de l'intelligence incarnée, l'entreprise vise à tirer parti de ses capacités techniques pour contribuer à façonner la prochaine phase de collaboration homme-robot.

