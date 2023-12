MONTRÉAL et FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, Brésil, le 28 déc. 2023 /CNW/ - ENGIE Brasil Energia, la plus importante entreprise d'énergie 100 % renouvelable au Brésil, et la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, annoncent aujourd'hui avoir conclu une entente pour la vente par ENGIE Brasil Energia d'une participation de 15 % dans Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) à la CDPQ.

La transaction est évaluée à 3,1 milliards de réaux brésiliens, soit environ 848 millions de dollars canadiens, sous réserve des rajustements habituels. ENGIE S.A. conservera sa participation de 32,5 %, et ENGIE Brasil Energia réduira sa participation de 32,5 % à 17,5 % tout en restant liée à la convention entre actionnaires de TAG. À l'issue de cet investissement, la participation totale d'ENGIE dans TAG passera à 50 % tandis que la CDPQ détiendra les 50 % restants.

La CDPQ disposera de droits de gouvernance accrus au sein de TAG, similaires à ceux d'ENGIE. Cette annonce fait suite à la précédente acquisition par ENGIE et la CDPQ d'une participation de 90 % dans TAG en juin 2019. En 2020, ENGIE et la CDPQ avaient acquis les 10 % de participation restants.

« La vente partielle de la participation d'ENGIE Brasil Energia dans TAG s'inscrit dans notre plan d'investir dans de nouvelles centrales électriques à énergie renouvelable ainsi que dans des lignes de transport d'électricité, en vue d'optimiser la répartition de capital dans ces deux segments, qui sont au cœur de notre stratégie de croissance », déclare Eduardo Sattamini, chef de la direction d'ENGIE Brasil Energia.

« TAG affiche une solide performance depuis notre investissement initial, il y environ cinq ans. L'annonce d'aujourd'hui est en phase avec notre stratégie en infrastructures : dans ce cas-ci, investir de nouveau dans une société en portefeuille détenant des actifs largement contractés, dirigée par une équipe de gestion chevronnée et située au Brésil, un pays où nous voulons continuer d'accroître la taille de notre portefeuille au cours des prochaines années », ajoute Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

La clôture financière est prévue pour la fin du mois de janvier 2024, sous réserve des approbations et des conditions de clôture.

À PROPOS DE TAG

TAG détient et gère une portion importante des actifs de transport de gaz naturel au Brésil, qui s'étendent sur plus de 4 500 km et à travers 10 États dans le Nord, le Nord-Est et le Sud-Est du pays, dont une capacité de manutention de gaz naturel entièrement contractée.

À PROPOS D'ENGIE

ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 96 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, le Groupe est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.

Au Brésil, ENGIE est un chef de file en production d'électricité à partir de sources renouvelables et est active dans la génération, la commercialisation et la distribution d'électricité, de gaz et de solutions énergétiques. Ses 2 400 employés contribuent à alimenter environ 10 GW de capacité installée 100 % renouvelable.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

