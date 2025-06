Soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments commerciaux au Canada

Accélération de l'amélioration de l'efficacité énergétique d es bâtiments commerciaux, industriels, de bureaux et multirésidentiels

es bâtiments commerciaux, industriels, de bureaux et multirésidentiels Chaque bâtiment modernisé attendu de réduire les émissions annuelles d'au moins 30 %

Partenariat réduisant la consommation d'énergie des bâtiments et économisant aux propriétaires des charges d'exploitation à long terme

TORONTO, le 10 juin 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) étend son initiative de rénovations énergétiques de bâtiments (IREB) en formant un partenariat de 100 millions de dollars avec la Banque Scotia pour financer des rénovations énergétiques en profondeur chez sa clientèle du secteur de l'immobilier commercial au Canada. Les prêts accordés aux propriétaires de bâtiments soutiendront la modernisation de leurs actifs et réduiront leur impact sur l'environnement.

Grâce à cette collaboration, la clientèle de la Banque Scotia - y compris les propriétaires de bâtiments commerciaux, industriels, de bureaux et multirésidentiels - peut accéder à un financement souple et à moindre coût pour entreprendre des améliorations qui réduisent les émissions d'au moins 30 %. Les projets admissibles comprennent l'amélioration de l'enveloppe des bâtiments, la modernisation des systèmes de chauffage et de refroidissement, l'automatisation et le remplacement des carburants, la modernisation de l'éclairage et des systèmes électriques, ainsi que l'installation d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques.

Les bâtiments représentent environ 18 % des émissions nationales. En ciblant ce secteur, la Banque de l'infrastructure du Canada et la Banque Scotia visent à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments et à faire économiser aux propriétaires des charges d'exploitation à long terme.

La clientèle commerciale du secteur immobilier de la Banque Scotia peut désormais bénéficier de financements à moindre coût pour moderniser leurs bâtiments. La Banque Scotia identifiera les propriétaires commerciaux désireux d'entreprendre des travaux de rénovations énergétiques. Elle se chargera également du marketing, de l'origination, de la souscription et de la gestion des prêts dans le cadre de ce partenariat. Cela permettra la mise à niveau de bâtiments à travers le Canada, dans le but d'améliorer la qualité des environnements de travail pour le personnel et de créer des emplois supplémentaires pour moderniser et rénover les actifs.

Il s'agit du deuxième partenariat de la Banque de l'infrastructure du Canada avec une institution financière canadienne dans le cadre de son IREB, qui crée un modèle pour d'autres banques afin d'aider les propriétaires de bâtiments de petite et moyenne taille à obtenir un financement pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments.

Citations

L'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments a permis aux propriétaires de bâtiments de tout le Canada de procéder rapidement à des rénovations énergétiques en profondeur. Avec plus d'un milliard de dollars déjà engagés, la BIC étend maintenant son champ d'action pour accélérer la modernisation des bâtiments dans tout le Canada. Ce partenariat avec la Banque Scotia permet à la BIC d'accroître l'impact en tirant parti de son réseau de clientèle et de son expertise.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

La Banque Scotia est fière d'offrir à sa clientèle un accès à un financement à moindre coût et de l'aider à moderniser leurs bâtiments. Les bâtiments écoénergétiques ont généralement des coûts d'exploitation moins élevés et peuvent bénéficier de loyers plus élevés, ce qui augmente leur valeur. Dans le cadre de ce partenariat avec la BIC, nous nous engageons à fournir aux propriétaires de bâtiments un accès à des capitaux à moindre coût pour financer leurs investissements dans les rénovations énergétiques de leurs bâtiments.

Chris Manning, vice-président exécutif, Services Bancaires commerciaux, Banque Scotia

Ce partenariat entre la Banque de l'infrastructure du Canada et la Banque Scotia est un investissement intelligent et tourné vers l'avenir dans le parc immobilier du Canada et dans les personnes qui travaillent, vivent et se réunissent chaque jour dans ces espaces. Débloquer des capitaux pour des rénovations énergétiques durables contribue à réduire les émissions, à diminuer les coûts énergétiques et à créer des emplois de qualité, tout en bâtissant des collectivités plus saines et plus résilientes partout au pays.

Leslie Church, députée de Toronto-St. Paul's -- secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap)

