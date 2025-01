Parc éolien de Goose Harbour Lake pour soutenir les besoins énergétiques de Port Hawkesbury Paper et à la transition de la Nouvelle-Écosse vers l'énergie propre

224,2 M$ pour un important projet d'énergie éolienne

24 éoliennes capables de produire 168 MW d'électricité

d'électricité 13 Premières Nations mi'kmaq avec une participation de 10 % dans le projet

dans le projet Coûts de projet totaux d'environ 450 M$

MULGRAVE, NS, le 6 janv. 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) accorde des prêts de 224,2 millions de dollars pour aider Port Hawkesbury Paper Wind Ltd à construire un projet d'énergie éolienne à grande échelle et soutenir 13 Premières Nations mi'kmaq, par l'entremise de Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd. (WMA), à acquérir une participation de 10 % dans le projet.

Vue aérienne de la papeterie de Port Hawkesbury (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Logo de PHP (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Logo de WMA (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Le parc éolien de Goose Harbour Lake prévoit la construction et l'installation de 24 turbines Nordex N163-7.0MW pour climat froid, avec une hauteur de moyeu de 118 mètres équipée d'un système de pales antigivrage, pour une capacité de production d'électricité durable et sans émission de 168 mégawatts. RES Canada Construction LP fournira l'équipe de construction principale.

Le projet éolien soutiendra le plus grand consommateur industriel d'électricité de la Nouvelle-Écosse, Port Hawkesbury Paper, ainsi que le réseau énergétique de la province.

La papeterie contribue de manière significative au bien-être économique de la Nouvelle-Écosse, et en particulier dans la région de l'est de la province. Des études d'impact économique ont confirmé que la papeterie emploie directement environ 325 personnes, et qu'elle sous-traite 900 autres emplois, en employant des centaines d'entrepreneurs et de fournisseurs du secteur forestier.

Le projet créera 150 emplois au plus fort de la construction et jusqu'à cinq emplois permanents pendant la phase d'exploitation, et soutiendra le développement économique de la région.

Le prêt participatif autochtone est le deuxième accordé à WMA, après une entente conclue l'année dernière dans le cadre d'un projet de stockage d'énergie en Nouvelle-Écosse.

Le parc éolien devrait permettre de réduire les émissions liées à la production d'énergie de plus de 350 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 2,4 % des émissions de la Nouvelle-Écosse en 2021, et contribuer à la transition énergétique de la province, passant du charbon aux énergies renouvelables.

L'exploitation commerciale devrait débuter en 2026.

Le projet est financé dans le cadre du secteur prioritaire de l'énergie propre de la BIC d'une valeur de 10 milliards de dollars qui se consacre à combler les lacunes de financement de nouveaux projets tels que les énergies renouvelables, les systèmes d'énergie de quartier et le stockage d'énergie.

Le projet éolien de Goose Harbour Lake soutient la transition de la Nouvelle-Écosse vers des sources d'énergie propres qui réduiront considérablement les émissions de carbone de la province. L'investissement de la BIC et son partenariat avec Port Hawkesbury Paper Wind Ltd. et Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd. (WMA) créeront des emplois et apporteront des avantages économiques durables à la région.

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le dernier investissement de la BIC dans l'énergie propre en Nouvelle-Écosse soutient le développement économique durable dans la province du Canada atlantique et la fourniture d'électricité à une papeterie qui est un important employeur en Nouvelle-Écosse. Cet investissement de 203,9 millions de dollars contribuera à la réalisation de l'un des plus grands projets d'énergie éolienne de la Nouvelle-Écosse et permettra à toutes les Premières Nations de la province d'acquérir une participation significative et de se faire entendre en siégeant au conseil d'administration du projet.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

La Nouvelle-Écosse se trouve en pleine transition énergétique, délaissant les carburants fossiles au profit d'énergies renouvelables propres et durables telles que l'énergie éolienne. La BIC a une occasion unique d'exploiter cette ressource peu coûteuse pour accroître la sécurité énergétique, soutenir l'économie verte, créer des emplois verts et aider la Nouvelle-Écosse à atteindre son objectif de carboneutralité. Merci à Port Hawkesbury Paper pour sa contribution à ces efforts avec l'investissement dans le parc éolien de Goose Harbour Lake, ainsi que pour son engagement continu en faveur d'un secteur forestier durable en Nouvelle-Écosse.

Trevor Boudreau, ministre de l'Énergie, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Les investissements dans des projets importants tels que le parc éolien de Goose Harbour Lake, ainsi que les projets d'amélioration des immobilisations continus et les programmes annuels d'entretien majeur sont des exemples des domaines dans lesquels nous voulons nous développer et aider la papeterie à réussir pour de nombreuses années à venir. Nous sommes enthousiastes et fiers de travailler avec tous nos partenaires pour faire avancer ce projet qui non seulement contribuera à notre mission de fabrication de produits forestiers compétitifs de haute qualité, mais qui sera également un lieu de travail agréable, respectueux de l'environnement et qui contribuera fortement à la province de la Nouvelle-Écosse.

Ron Stem, président, Port Hawkesbury Paper et Port Hawkesbury Paper Wind

Le partenariat avec Port Hawkesbury Paper Wind et la Banque de l'infrastructure du Canada sur le projet éolien de Goose Harbour Lake représente non seulement un investissement dans l'énergie renouvelable, mais aussi une étape importante vers l'autonomisation des communautés mi'kmaq. En prenant une participation dans cette initiative révolutionnaire, nous contribuons non seulement à la transition de la Nouvelle-Écosse vers l'énergie durable, mais nous soutenons également l'industrie, créons des emplois et favorisons le développement économique dans notre région. Ce projet incarne notre engagement à concilier la responsabilité environnementale et la croissance de la communauté, garantissant ainsi un avenir meilleur pour les générations à venir.

Crystal Nicholas, présidente, Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd.

C'est avec une immense fierté que Stonebridge Financial a organisé le financement de la construction, du prêt-relais pour crédit d'impôt à l'investissement et de la dette à long terme du parc éolien de Goose Harbour Lake, d'une capacité de 168 MW. En partenariat avec PHP, WMA et la BIC, nous avons réussi à surmonter les complexités financières afin d'assurer la réussite du projet. Cette collaboration souligne notre engagement continu en faveur des énergies renouvelables et notre capacité à faciliter des solutions de financement innovantes qui contribuent à un avenir durable.

Cam Di Giorgio, codirecteur général, Stonebridge Financial Corporation

Le parc éolien de Goose Harbour Lake est un exemple type où chaque niveau de gouvernement utilise les outils de sa boîte à outils afin de soutenir l'industrie à faire avancer un projet d'énergie renouvelable qui aura un impact progressif sur la réduction de l'empreinte carbone de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes fiers de soutenir Port Hawkesbury Paper dans ses efforts pour être plus durable, et nous sommes fiers d'avoir leur projet dans la municipalité du district de Guysborough. Nous devons tous faire notre part en soutenant des projets qui contribuent à l'évolution mondiale vers une collectivité plus respectueuse de l'environnement pour les générations à venir.

Paul Long, préfet, Municipalité de Guysborough

