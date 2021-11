Des projets d'énergie propre de grande envergure visant à réduire l'utilisation énergétique et les émissions de carbone

TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Enwave Energy Corporation (Enwave) ont conclu une entente à long terme évaluée à 1,4 milliard de dollars pour accélérer la progression des projets d'énergie de quartier dans les villes de Toronto et de Mississauga.

La BIC s'engage à investir 600 millions de dollars dans des projets permettant à Enwave d'accélérer et d'étendre la mise en place de ses systèmes d'énergie de quartier.

Les projets d'énergie de quartier contribuent à la décarbonisation des bâtiments connectés en réduisant leur consommation d'énergie jusqu'à 80 pour cent et leurs émissions de carbone jusqu'à 60 pour cent. Ces systèmes libèrent le potentiel de l'efficacité énergétique et de l'énergie durable pour fournir une source fiable de chauffage et de refroidissement tout en réduisant les coûts d'exploitation des propriétaires d'installations.

Ce nouvel investissement représente une occasion unique pour Enwave de déployer des technologies durables, telles que la récupération de la chaleur des eaux usées et la géothermie. Cela permet de fournir une énergie à faibles émissions de carbone à l'échelle de la communauté pour les nouveaux réseaux de Toronto et de Mississauga. Enwave va également renforcer l'efficacité de son district d'eau chaude à faible teneur en carbone existant à Toronto, en optimisant le réseau de base. Les projets tireront parti de l'expertise et des atouts d'Enwave en matière de conception, de construction, d'exploitation et de maintenance des réseaux d'énergie de quartier.

Le partenariat fait converger la vision d'Enwave sur la croissance de l'énergie propre avec celle de ses propriétaires, le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et IFM Investors, et leurs engagements à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Les projets d'énergie de quartier concordent avec notre priorité d'investir dans des infrastructures d'énergie propre qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Alors que les dirigeants et les dirigeantes mondiaux se concentrent sur la lutte contre les changements climatiques, notre investissement novateur est une occasion exceptionnelle de rendre les collectivités urbaines plus vertes et plus durables. Les projets d'énergie de quartier profiteront à ceux et celles qui vivent et travaillent à Toronto et à Mississauga pour les générations à venir.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Grâce à cet investissement, la BIC permettra d'accélérer d'importants projets énergétiques à faibles émissions de carbone. En collaboration avec les villes de Toronto et de Mississauga, Enwave s'engage à déployer à grande échelle des solutions novatrices de pointe. Cela permet ainsi de faire progresser considérablement la transition énergétique.

Carlyle Coutinho, président-directeur général, Enwave Energy Corporation

Nous nous réjouissons de soutenir cette entente transformationnelle entre la BIC et Enwave. Celle-ci aidera à mettre en place des projets d'énergie de quartier pour apporter une énergie efficace et à faible teneur en carbone dans de nouvelles zones de Toronto et de Mississauga.

Ziad Hindo, chef des investissements, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants

La lutte contre les changements climatiques et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 exigent des mesures énergiques, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments. L'entente entre la Banque de l'infrastructure du Canada et la société Enwave Energy en vue d'investir dans des projets d'énergie de quartier dans la région du Grand Toronto est un excellent exemple de la façon dont nous atteindrons notre objectif. Ces projets réduiront les émissions de GES de plus de 67 000 tonnes chaque année, tout en créant de bons emplois et en montrant au monde entier que le Canada est un chef de file de l'économie verte.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les projets devraient aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 67 000 tonnes chaque année.

L'énergie de quartier est un élément essentiel du plan d'action climatique de la ville de Toronto , TransformTO , qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de la ville.

, , qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de la ville. Le plan d'action de lutte contre les changements climatiques de la ville de Mississauga , Climate Change Action Plan , considère l'énergie de quartier comme un moyen clé pour atteindre son objectif de devenir une collectivité résiliente à faibles émissions de carbone.

, , considère l'énergie de quartier comme un moyen clé pour atteindre son objectif de devenir une collectivité résiliente à faibles émissions de carbone. La BIC cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans des projets d'énergie propre qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique durable du Canada .

cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans des projets d'énergie propre qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique durable du . Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

