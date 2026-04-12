ENFANTS EN PREMIÈRE À YUL : PRÈS DE 200 PERSONNES POUR LA 12E ÉDITION

ADM et Air Transat s'associent pour offrir aux familles avec des enfants présentant des troubles du spectre autistique ou des limitations fonctionnelles l'occasion de se familiariser avec le processus aéroportuaire et l'expérience à bord d'un avion

MONTRÉAL, le 12 avril 2026 /CNW/ - C'est dans une ambiance empreinte de joie, ponctuée de rires éclatants et de sourires rayonnants, que s'est déroulée la 12e édition de l'activité Enfants en première, organisée à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau par ADM Aéroports de Montréal, en collaboration avec Air Transat. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles de se familiariser avec le processus aéroportuaire et l'expérience à bord d'un avion avec leur famille de façon à réduire leurs appréhensions à l'égard d'un voyage.

Des participants à la 12e édition d’Enfants en première à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau (Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

Cette année, ce sont près de 200 personnes qui ont pu parcourir le circuit typique dans un aéroport, de l'arrivée, au point de fouille, à l'embarquement et à l'annonce des mesures de sécurité à bord de l'avion.

« C'est avec beaucoup de fierté et d'émotions qu'ADM a accueilli une fois de plus Enfants en première, un événement qui s'inscrit pleinement dans son engagement à rendre l'expérience aéroportuaire plus inclusive et accessible. Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont ainsi pu vivre une immersion réaliste et bienveillante dans l'univers aéroportuaire, tout en nourrissant l'espoir de pouvoir un jour voyager en famille. Cette activité, qui est très chère à ADM, n'aurait cependant pas été possible sans tous les bénévoles et nos partenaires qui ont fait de cette journée un réel succès et je souhaite les remercier chaleureusement », a indiqué Jerome Conraud, vice-président, Stratégie, planification et développement durable chez ADM.

« Des initiatives comme Enfants en première, soutenues par l'engagement de nos employés et de partenaires de longue date comme ADM, jouent un rôle essentiel pour réduire les appréhensions de ces familles et les accompagner vers une expérience de voyage plus sereine. Dans le cadre de notre démarche en accessibilité et dans un souci d'amélioration continue, nous avons identifié les moments clés de l'expérience de voyage des personnes ayant des limitations fonctionnelles, et le parcours aéroportuaire en fait partie, ce qui démontre toute l'importance d'un tel événement. Air Transat est fière de poursuivre cet engagement et privilégiée de s'associer, année après année, à cette initiative porteuse de sens », a ajouté Andréan Gagné, directrice principale, Communications, affaires publiques et responsabilité d'entreprise, Transat.

En plus de pouvoir compter sur Air Transat, qui s'implique depuis la toute première édition, plusieurs autres partenaires veillent au bon déroulement de l'activité : Autisme Montréal, l'organisme À Pas de Géant, Transports Canada, l'ASFC, l'ACSTA, GardaWorld, la Sûreté du Québec, HMSHost et l'hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal.

Présentée dans le cadre du Mois de la sensibilisation à l'autisme, cette initiative s'inspire d'un programme similaire, Wings for Autism, créé en 2011 par le Charles River Center en collaboration avec le Massachusetts Port Authority (aéroport international Boston-Logan). ADM avait été la première autorité aéroportuaire au Canada à mettre en place un tel programme à YUL en 2013.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304, [email protected]; Transat, Alex-Anne Carrier, Communications et affaires publiques, [email protected]