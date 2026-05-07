MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2026. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 5,1 millions au premier trimestre de 2026, en croissance de 2,9 % par rapport à la même période de l'année 2025. Soulignons les croissances des secteurs domestique et international, affichant des hausses respectives de 6,3 % et 6,1 % par rapport à la même période de 2025. Le secteur transfrontalier a connu une baisse de 8,1 % par rapport au premier trimestre de 2025.





Le BAIIA (le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations) s'est chiffré à 84,7 millions $ pour le premier trimestre de 2026, soit une diminution de 5,9 millions $ ou 6,5 % par rapport au BAIIA de 90,6 millions $ enregistré durant la même période de 2025.





Les investissements en capital ont été de 195,6 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement à 138,7 millions $ pour la période correspondante de 2025, soit une augmentation de 56,9 millions $ ou 41,0 %. Les investissements dans le Programme aéroportuaire ont été de 160,7 millions $ (111,9 millions $ en 2025) et ceux pour la Station REM de l'aéroport ont totalisé 34,9 millions $ (26,8 millions $ en 2025).

Citation

« Alors que ce premier trimestre se sera conclu sous le signe de la croissance en termes de trafic de passagers à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, les équipes s'affairent à bien préparer la saison estivale qui est déjà à nos portes et s'annonce, encore cette année, bien chargée », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM. « Dans ce contexte, les travaux sur le site aéroportuaire se poursuivent à une bonne cadence afin d'assurer prochainement une meilleure expérience aux usagers. D'ici l'ouverture de la station du REM prévue en 2027 et la mise en service de nouveaux débarcadères en 2028, l'accès au site demeurera difficile en période de pointe, mais des mesures de mitigation, tels que nos débarcadères Express, nous permettent de proposer des alternatives aux usagers, qui ont prouvé leur efficacité. Enfin, à travers tous ces projets, je tiens également à souligner l'engagement soutenu des employés de la communauté aéroportuaire, dont la qualité du service offert a été reconnue récemment par les World Airport Awards 2026 de Skytrax comme étant parmi les meilleures en Amérique du Nord. »

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 223,0 millions $ au premier trimestre de 2026, en hausse de 3,7 millions $ ou de 1,7 % par rapport au trimestre correspondant de 2025. Ces résultats sont principalement attribuables à l'augmentation annuelle des frais aéronautiques et à la hausse du trafic de passagers. Ils reflètent également l'incidence de l'instauration des frais d'améliorations aéroportuaires (« FAA ») applicables aux passagers en correspondance depuis le 1er décembre 2025. Ces impacts favorables ont été partiellement contrebalancés par la baisse des revenus de stationnement résultant de la réduction du nombre de places de stationnement à proximité de l'aérogare, à la suite de la fermeture du stationnement étagé en vue de sa démolition, une étape déterminante du plan de développement des installations aéroportuaires.

Les charges d'exploitation ont atteint 101,2 millions $ pour les trois premiers mois de 2026, une augmentation de 8,2 millions $ ou de 8,8 % par rapport à la période correspondante de 2025. Cette augmentation s'explique par la hausse des frais opérationnels pour les services aux passagers, par les conditions hivernales défavorables qui ont engendré des dépenses supplémentaires pour l'entretien du site, ainsi que par la croissance des effectifs par rapport à la même période de 2025. Cette hausse a été compensée en partie par la diminution des honoraires professionnels comparativement au premier trimestre de 2025, période durant laquelle plusieurs études avant-projet étaient réalisées pour le

Plan de vol.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) ont atteint 37,1 millions $ pour la période en revue, en hausse de 1,4 million $ ou 4,0 % comparativement à la même période de 2025. Ces transferts représentent 16,6 % des revenus d'ADM au premier trimestre de 2026, comparativement à 16,3 % pour la période correspondante de 2025.

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation sont demeurés stables et ont totalisé 43,0 millions $ pour les trois premiers mois de 2026, en baisse de 0,3 million $ ou 0,7 % par rapport à la même période de 2025.

Les charges financières nettes totalisent 26,1 millions $ au 31 mars 2026, en hausse de 1,6 million $ ou 6,6 % par rapport à la période correspondante de 2025. Cette variation s'explique principalement par la diminution des revenus d'intérêts générés sur les surplus de liquidités compensé en partie, par la hausse des intérêts capitalisés aux travaux en cours.

Au 31 mars 2026, le résultat net s'est chiffré à 15,9 millions $ comparativement à 23,0 millions $ pour la même période de 2025, soit une diminution de 7,1 millions $ ou 31,0 %.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 31 mars 2026 s'est établie à 2,7 milliards $ comparativement à 2,6 milliards $ au 31 décembre 2025 ; voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations. La variation est attribuable à l'effet combiné de l'utilisation des liquidités et des dettes à long terme pour financer les investissements en capital.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), appelées des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR »). Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut des dettes (les obligations à long terme, la dette à long terme, le montant utilisé sur la facilité de crédit et les contrats de location) et le solde de la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme ainsi que le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières



Cumulé au 31 mars (en millions de dollars) 2026 2025 Variation (%) Produits 223,0 219,3 1,7 Charges d'exploitation 101,2 93,0 8,8 Paiements versés en remplacement d'impôts

aux municipalités (PERI) 12,2 11,3 8,1 Loyer à Transports Canada 24,9 24,4 2,2 Amortissement et dépréciation des immobilisations

corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 43,0 43,3 (0,7) Charges financières nettes 26,1 24,5 6,6 Total des charges 207,4 196,5 5,6 Résultat net avant quote-part 15,6 22,8 (31,6) Quote-part des résultats des coentreprises 0,3 0,2 43,3 Résultat net 15,9 23,0 (31,0) BAIIA 84,7 90,6 (6,5)



Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Investissements en capital

Au premier trimestre de 2026, les investissements ont été financés par les activités d'exploitation, y compris les FAA, ainsi que par les emprunts auprès d'Investissement Québec et de la Banque de l'infrastructure du Canada.



Cumulé au 31 mars (en millions de dollars) 2026 2025 Variation (%) Programme aéroportuaire 160,7 111,9 43,6 Station REM 34,9 26,8 30,2 Total des investissements en capital 195,6 138,7 41,0

Dette nette (en milliards de dollars)

31 mars 2026 31 décembre 2025 Variation (%) 2,7 2,6 3,8



La variation en % dans le tableau ci-dessus est calculée avec les montants en milliers.

Trafic de passagers

Pour le premier trimestre de 2026, le trafic à YUL a totalisé 5,1 millions de passagers, une augmentation de 2,9 % par rapport à la même période en 2025. Le trafic domestique a connu une augmentation de 6,3 %, et celui international une augmentation de 6,1 %, tandis que le trafic transfrontalier (États-Unis) a enregistré une baisse de 8,1 % par rapport au premier trimestre de 2025.

Trafic de passagers total *

(en milliers) 2026 2025 Variation (%) Janvier 1 743,9 1 669,6 4,4 % Février 1 554,5 1 497,4 3,8 % Mars 1 795,0 1 780,5 0,8 % Total 5 093,4 4 947,6 2,9 %



*Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers.

Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité. L'organisation a notamment :

Figuré dans le classement des Meilleurs employeurs de Montréal 2026, une prestigieuse reconnaissance décernée par Mediacorp Canada. Au total, ce sont huit critères clés qui ont été utilisés afin de reconnaître les meilleurs employeurs, incluant notamment la qualité du milieu de travail, le climat professionnel, ou encore les avantages sociaux, la formation et le perfectionnement ainsi que l'engagement dans la collectivité.

Organisé la 12 e édition de l'activité Enfants en première à YUL, en collaboration avec Air Transat. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles, de se familiariser avec le processus aéroportuaire avec leur famille de façon à réduire les appréhensions à l'égard d'un voyage en avion. Cette année, ce sont près de 200 participants qui ont pu faire l'expérience du parcours typique dans un aéroport.

édition de l'activité Enfants en première à YUL, en collaboration avec Air Transat. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles, de se familiariser avec le processus aéroportuaire avec leur famille de façon à réduire les appréhensions à l'égard d'un voyage en avion. Cette année, ce sont près de 200 participants qui ont pu faire l'expérience du parcours typique dans un aéroport. Obtenu la 2 e place dans la catégorie « Best Airport Staff Service » (meilleur service de la part du personnel aéroportuaire) en Amérique du Nord pour les employés de la communauté aéroportuaire de YUL dans le cadre des « World Airport Awards » 2026 de Skytrax. L'aéroport s'est également maintenu dans le top 10 de la catégorie globale « Best Airports » (meilleurs aéroports) en Amérique du Nord.

place dans la catégorie « Best Airport Staff Service » (meilleur service de la part du personnel aéroportuaire) en Amérique du Nord pour les employés de la communauté aéroportuaire de YUL dans le cadre des « World Airport Awards » 2026 de Skytrax. L'aéroport s'est également maintenu dans le top 10 de la catégorie globale « Best Airports » (meilleurs aéroports) en Amérique du Nord. Continué d'accélérer le développement de YMX Innovation, situé sur son site de YMX, l'Aérocité internationale de Mirabel, avec une série d'annonces majeures confirmant la vitalité de son campus technologique. En accueillant ses premiers leaders mondiaux, l'organisation affirme ainsi son ambition de stimuler l'innovation et de contribuer au positionnement du Québec et du Canada dans l'aérospatiale de demain.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable, consultez son Rapport de durabilité 2025 ainsi que son Plan de durabilité 1.0.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]