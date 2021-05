OTTAWA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique de nos maisons et entreprises peut être un « ingrédient secret » dans la lutte contre les changements climatiques. Elle nous aidera à atteindre nos objectifs de l'Accord de Paris et à réduire les émissions là où vivent et travaillent les gens, tout en permettant aux Canadiens de prendre part à l'édification d'un avenir vert et prospère pour tous.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a félicité les lauréats des prestigieux prix ENERGY STAR Canada 2021 pour leurs contributions remarquables à la promotion des produits, des maisons neuves et des immeubles les plus écoénergétiques qui incitent les Canadiens à voir autrement l'utilisation d'énergie au quotidien.

ENERGY STAR Canada est un partenariat volontaire entre le gouvernement et plus de 1 000 organisations qui s'emploient à utiliser plus judicieusement nos ressources naturelles en cherchant à accroître l'efficacité énergétique. L'étiquette ENERGY STAR certifie que les produits, les maisons, les bâtiments ou les installations industrielles qui la portent sont moins énergivores et produisent donc moins d'émissions néfastes pour le climat. En 2020 seulement, les produits homologués ENERGY STAR ont permis d'économiser assez d'énergie pour alimenter plus de 392 000 maisons pendant une année, ce qui équivaut à retirer environ 825 000 voitures de la circulation.

À l'heure où l'élan mondial observé pour l'amélioration de l'efficacité énergétique s'intensifie, le Canada a l'occasion de montrer la voie à suivre en proposant des solutions locales. Ce mouvement stimule la croissance économique et crée des emplois à l'échelle locale pour les installateurs et fabricants d'équipement écoénergétique comme les fenêtres, les thermostats intelligents et les appareils électroménagers.

Les entreprises et organisations suivantes ont été honorées pour leur remarquable travail de promotion et d'amélioration de l'efficacité énergétique, surtout compte tenu des difficultés qu'occasionne encore la pandémie de COVID-19 :

ENERGY STAR pour les produits

ENERGY STAR pour les maisons neuves

Constructeur de l'année, de volume limité : WrightHaven Homes Ltd. - Fergus ( Ontario )

) Constructeur de l'année, de volume moyen : Doug Tarry Limited - St. Thomas ( Ontario )

ENERGY STAR pour les bâtiments commerciaux et institutionnels existants

Bâtiment commercial de l'année : Commerce South Office Park - Immeuble B - Edmonton ( Alberta )

( ) Bâtiment commercial de l'année : Sun Life Waterloo King - Waterloo ( Ontario )

) Bâtiment commercial de l'année : 6985, promenade Financial - Mississauga ( Ontario )

( ) Bâtiment commercial de l'année : centre Brian Canfield - Burnaby (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Bâtiment institutionnel de l'année : Sunrise of Windsor - Windsor ( Ontario )

Citation

« Lorsque vous voyez la marque ENERGY STAR, vous savez qu'elle est synonyme d'économies d'énergie. Cette marque signifie la réduction de la consommation énergétique qui contribue à diminuer vos factures d'énergie, en plus d'aider les consommateurs et les entreprises à prendre des décisions éclairées. Les lauréats de cette année bâtissent un avenir plus viable, plus écoénergétique et plus prospère. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

