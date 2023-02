ÉNERGIE ÉOLIENNE - CONSULTATION SUR LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES DE 1 500 MÉGAWATTS D'ÉNERGIE ÉOLIENNE

QUÉBEC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la publication dans la Gazette officielle du Québec, pour une période de consultation de 10 jours, d'un projet de règlement concernant le lancement d'un appel d'offres par Hydro-Québec d'un bloc de 1 500 mégawatts (MW) d'énergie éolienne.

La réservation de ce bloc permettra d'obtenir, à terme, environ 4,7 térawattheures (TWh) d'énergie. Celui-ci sera raccordé au réseau principal d'Hydro-Québec entre le 1er décembre 2027 et le 1er décembre 2029 dans des zones où un raccordement rapide de parcs éoliens au réseau de transport d'électricité sera possible. Ce nouvel approvisionnement en électricité permettra, entre autres, de contribuer à l'atteinte des objectifs du Québec en matière d'électrification de l'économie et de développement des secteurs industriels stratégiques.

Hydro-Québec procédera à un appel d'offres pour ce bloc de 1 500 MW au plus tard le 31 mars 2023, afin de satisfaire une partie des besoins des marchés québécois.

Faits saillants :

À ce jour, plus de 40 parcs éoliens et près de 4 000 MW d'énergie éolienne ont été mis en service générant des investissements estimés à 10 milliards de dollars dans l'économie du Québec.

La filière de production d'énergie éolienne compte plus de 150 entreprises, qui fournissent des services ou des composants d'éoliennes.

Cette industrie génère environ 5 200 emplois directs et indirects au Québec, dont 1 200 dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Le fort potentiel de la filière éolienne peut contribuer à combler les besoins en approvisionnement énergétique. Cette filière est déjà bien implantée au Québec, elle est socialement bien acceptée et elle entraîne des retombées économiques importantes dans les collectivités locales. De plus, les projets peuvent être réalisés rapidement et à un prix très compétitif.

