Énergie en commun : 27 000 personnes ont participé à la consultation d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec a lancé en avril 2021 l'initiative Énergie en commun, une démarche de consultation citoyenne qui vise à impliquer les Québécoises et les Québécois dans la réalisation de projets porteurs pour la collectivité. Lors de la première phase, on invitait la population à répondre à des questions et à soumettre leurs idées sur l'avenir énergétique du Québec.

Près de 27 000 personnes de partout à travers le Québec ont participé à la consultation et plus de 15 000 idées ont été soumises. Voici les principaux résultats pour les trois thèmes proposés :

50 % des Québécoises et des Québécois souhaitent que l'on priorise la transformation de notre économie grâce à notre énergie verte .

. Principales catégories d'idées soumises :



Soutenir l'industrie alimentaire québécoise.





Soutenir des projets verts (soutien financier, humain et matériel pour projets tiers divers).





Développer les énergies renouvelables.





Rehausser le niveau de littératie énergétique de la population.

32 % souhaitent que l'on priorise la réinvention de notre façon de consommer l'énergie.

Principales catégories d'idées soumises :



Favoriser l'autoproduction d'énergie.





Modifier les approches en construction.





Changer nos comportements (éliminer le gaspillage, économiser l'énergie).





Taxer ou récompenser les comportements.





Favoriser la récupération d'énergie.

18 % souhaitent que l'on priorise l'effort de repenser notre mobilité pour la rendre durable .

. Principales catégories d'idées soumises :



Accélérer l'électrification des transports.





Multiplier les bornes de recharge.





Développer et rendre plus accessible le transport collectif.





Soutenir l'innovation et la recherche en électrification des transports.

« Les défis de la transition énergétique sont considérables, et pour les relever, il nous faut plus que la volonté d'une entreprise, mais l'ambition de toute une population. L'engouement de la population pour Énergie en commun montre qu'il y a un désir collectif très fort de participer activement et de se mettre en mouvement ensemble », souligne Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Cet automne, Hydro-Québec entreprend la deuxième phase de l'initiative Énergie en commun : la concrétisation. Les priorités désormais connues, la prochaine étape est de sélectionner les idées et les initiatives les plus porteuses afin de les réaliser, et d'aider à concrétiser des projets en collaboration avec des partenaires. Les initiatives choisies seront dévoilées lors de la troisième phase, en 2022.

Les idées soumises alimenteront également le prochain Plan stratégique d'Hydro-Québec, qui est en cours d'élaboration.

Les résultats détaillés de la consultation sont disponibles sur le site Web ÉnergieEnCommun.ca.

Le financement de cette démarche se fait à partir des budgets publicitaires récurrents d'Hydro-Québec et n'aura donc aucune incidence sur les tarifs d'électricité.

