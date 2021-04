Ouvre la voie à la prochaine vague d'innovation sur la 5G.

Offre des temps de connexion au réseau plus rapides, une gestion de la mobilité plus simple et un accès immédiat aux larges bandes 5G, pour une meilleure expérience par l'utilisateur.

Permet l'informatique périphérique et les applications essentielles pour assurer le succès de la 5G.

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW/ - ENCQOR 5G et Ericsson (NASDAQ: ERIC) sont heureuses d'annoncer le déploiement du réseau 5G autonome de bout en bout d'ENCQOR 5G.

Le réseau ENCQOR 5G est désormais capable de desservir des applications de périphérie avec des tolérances de latence unidirectionnelle inférieures à cinq millisecondes, une avancée critique pour le succès des innovations futures telles que la conduite autonome, la robotique et la sécurité publique. La latence est le délai entre l'action d'un utilisateur et la réponse à cette action de la part du réseau, de l'application ou du service. Il y a des changements inhérents à la technologie 5G, et son architecture est concentrée uniquement sur l'amélioration de la latence.

" Avec le déploiement du service 5G autonome développé par l'un de nos cinq partenaires d'ancrage, Ericsson, ENCQOR 5G franchit une étape importante pour aider le Canada à réaliser plus rapidement sa promesse technologique de la 5G. En stimulant la croissance de notre écosystème 5G innovant, cette initiative soutient la transformation numérique de l'économie canadienne. Les PME et autres partenaires engagés dans ENCQOR 5G, notamment dans le secteur universitaire, auront un accès facile et gratuit à cette technologie de pointe grâce à notre banc d'essai 5G ", a déclaré Pierre Boucher, directeur général d'ENCQOR 5G.

Ce tout nouveau service 5G s'appuie sur le précédent réseau 5G non autonome (NSA) géré et exploité par Ericsson, mis à la disposition de la communauté ENCQOR 5G. Le réseau autonome, y compris le cœur 5G natif du nuage, est une étape cruciale de l'évolution de la 5G car il permet la prochaine vague d'innovation en ouvrant la voie aux solutions technologiques qui nécessitent des communications ultra-fiables à faible latence et des capacités de fonction d'exposition du réseau 5G. Les cas d'utilisation 5G nécessitant une latence ultra-faible et une capacité beaucoup plus élevée ne seront réalisables qu'avec un réseau 5G autonome.

" Ericsson s'engage à offrir la 5G au Canada et nous sommes fiers de soutenir l'évolution d'ENCQOR 5G ", déclare David Everingham, directeur de technologie chez Ericsson Canada. " Le réseau autonome 5G est l'architecture cible des réseaux commerciaux au Canada et dans le monde. En offrant la puissance de la 5G autonome dès maintenant, les PME canadiennes qui utilisent ENCQOR 5G ont une capacité initiale leur permettant de poursuivre des innovations et des recherches révolutionnaires. "

La plupart des réseaux 5G ont été déployés en mode NSA, où la couche réseau 4G sous-jacente prenait en charge la signalisation nécessaire. Un réseau 5G autonome supprime la dépendance à la 4G. Le réseau autonome offre des temps de connexion au réseau plus rapides, une gestion de la mobilité plus simple et un accès immédiat à de larges bandes 5G, pour offrir une meilleure expérience utilisateur.

Les capacités de la 5G sont responsables de la plus grande avancée technologique depuis le passage mondial de l'accès commuté à l'internet haut débit. Les applications perturbatrices rendues possibles par cette technologie changeront fondamentalement la façon dont les services sont fournis, révolutionneront la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure et, ce faisant, créeront d'énormes opportunités tout en remplaçant des modèles commerciaux bientôt dépassés.

À propos d'ENCQOR 5G

ENCQOR 5G (Évolution des services en réseau par un corridor au Québec et en Ontario pour la recherche et l'innovation) est un partenariat majeur dans le domaine des technologies perturbatrices 5G axé sur la recherche, l'innovation et l'adoption de produits et services 5G par les utilisateurs finaux. ENCQOR permet aux entreprises et aux chercheurs du secteur public d'accéder à un banc d'essai pré-commercial 5G pour développer et tester des solutions et des applications innovantes. ENCQOR est rendu possible grâce aux investissements privés et publics des gouvernements du Canada, du Québec et de l'Ontario, ainsi que des leaders mondiaux de la technologie numérique (Ericsson, Ciena, Thales, IBM Canada et CGI). ENCQOR 5G est sous la coordination d'Innovation ENCQOR. Il est mis en œuvre en Ontario par le Centre d'innovation de l'Ontario et au Québec par Innovation ENCQOR, Prompt et ADRIQ.

À propos d'Ericsson

Ericsson permet aux fourniseurs de services de communications de tirer pleinement parti de la connectivité. Le portefeuille de l'entreprise couvre les réseaux, les services numériques, les services gérés et les activités émergentes. Il est conçu pour aider la clientèle à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde de bénéficier des avantages de la téléphonie et du haut débit mobile. L'action Ericsson est cotée au Nasdaq de Stockholm et au Nasdaq de New York.

