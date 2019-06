Encore une fois, Corporate Knights classe la Monnaie royale canadienne parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada

/CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, Corporate Knights a reconnu la Monnaie royale canadienne comme étant une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada . La Monnaie est parvenue à se hisser à ce classement grâce à son dossier en matière de sécurité, à la diversité supérieure qui distingue son Conseil d'administration et son équipe de direction, ainsi qu'à son leadership et à son excellence en matière d'économie d'énergie et de production de carbone et de déchets.

OTTAWA, le 5 juin 2019 Selon Toby Heaps, président de Corporate Knights : « Les 50 meilleures entreprises citoyennes obtiennent de meilleurs résultats dans une vaste gamme des mesures qui importent le plus pour la société. Il est aussi encourageant de constater que ces gagnants - les 50 meilleures entreprises citoyennes qui génèrent beaucoup de revenus propres - sont aussi des chefs de file en matière de croissance économique, et qu'elles affichent une croissance de 17 % plus rapide que leurs pairs au Canada. »

« Le maintien de notre rang parmi les 50 meilleures entreprises canadiennes du Canada est une reconnaissance très appréciée de nos efforts constants pour diriger la Monnaie, d'une façon qui profite à ses employés et aux collectivités où elle est présente, ajoute Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. En tant qu'organisation qui doit assurer la prestation d'un important service public tout en générant des profits pour soutenir ses opérations, la Monnaie est fière d'être reconnue pour ses réalisations commerciales, environnementales et sociales. »

En tant qu'organisme fédéral mandaté par le gouvernement du Canada pour défendre la diversité et réaliser ses opérations d'une manière durable et responsable d'un point de vue environnemental, la Monnaie répond aux attentes en :

soutenant activement l'économie circulaire, qui permet de réduire les déchets et de tirer le maximum des ressources existantes, et en faisant la promotion des revenus propres, au moyen de ses programmes de recyclage et de récupération des alliages;

affichant un faible niveau record pour ce qui est de sa consommation en eau;

faisant d'importants investissements en immobilisations pour réduire les risques liés aux matières dangereuses à Ottawa ;

améliorant la sécurité des conducteurs de chariot élévateur et des piétons à Winnipeg ;

ayant une forte proportion de femmes au sein du Conseil d'administration ainsi que dans son équipe de direction.

Pour en apprendre davantage sur le rendement de la Monnaie en matière de responsabilité sociale d'entreprise, cliquez ici.



Corporate Knights est une société de médias et de recherche torontoise qui établit divers classements et notations de produits financiers d'après la performance des entreprises au chapitre de la durabilité. Son programme annuel de reconnaissance des entreprises citoyennes est devenu une référence pour le leadership d'entreprise en matière de durabilité au Canada.

Le classement des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada se base sur 21 indicateurs qui couvrent, par exemple, la performance environnementale, la capacité en innovation, le rendement en matière de sécurité, la rémunération et les avantages sociaux. La Monnaie a été évaluée contre 240 entreprises canadiennes.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights publie une revue sur les activités durables qui porte le nom de Corporate Knights, et elle compte une division de recherche qui établit divers classements et notations de produits financiers d'après la performance des entreprises au chapitre de la durabilité. La revue Corporate Knights a été nommée revue de l'année en 2013 et elle a remporté le prix argent de SABEW Canada pour le reportage d'enquête en 2019.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, reeves@monnaie.ca; Toby A. A. Heaps, Président, Corporate Knights Inc., 416-203-4674, toby@corporateknights.com

Related Links

https://www.mint.ca/