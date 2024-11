Des organisations d'un bout à l'autre du pays signent le code en vue de développer et de gérer de façon sécuritaire et responsable les systèmes d'intelligence artificielle générative

OTTAWA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) a le potentiel de transformer la vie de tout le monde pour le mieux, en nous aidant à faire des progrès en médecine, en favorisant grandement la croissance de notre économie et en améliorant nos emplois et notre vie. Le gouvernement du Canada veille au développement sûr et responsable de l'IA et travaille avec les entreprises technologiques canadiennes de premier plan pour s'assurer que les Canadiens peuvent avoir confiance dans les solutions d'IA qui maintiendront la compétitivité du Canada.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, est fier d'annoncer aujourd'hui que dix organisations additionnelles ont signé le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés :

Dayforce Canada ltée

Dimonoff inc.

Geotab Inc.

Hewlett Packard Enterprise

INCA

Interac Corp.

Nuvei

SAP Canada

TELUS Numérique

Workday

En signant le code de conduite volontaire, ces organisations s'engagent à soutenir le développement continu d'un écosystème de l'IA sécuritaire et responsable au Canada. Ils emboîtent le pas à 30 autres signataires qui se sont déjà engagés à adopter les mesures précisées dans le code lorsqu'ils développent et gèrent des systèmes d'IA générative avancés.

Le gouvernement continue de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l'IA. Il a prévu, dans le budget de 2024, un investissement de 2,4 milliards de dollars visant à consolider l'avantage du Canada en matière d'IA. Ses mesures comprennent des investissements dans la capacité et les infrastructures de calcul, accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises canadiennes, la création d'un institut canadien de la sécurité de l'IA ainsi que l'offre d'une formation qui permettra aux travailleurs d'acquérir de nouvelles compétences.

« L'intelligence artificielle (IA) transforme notre monde, il est donc vital que le Canada demeure à l'avant-garde et établisse un écosystème qui favorise son utilisation sécuritaire et responsable. Notre gouvernement s'engage à veiller à ce que la population et les entreprises canadiennes puissent tirer parti de cette technologie évolutive tout en étant protégées contre les risques qu'elle pose. C'est une excellente nouvelle qu'autant d'organisations aient signé le code de conduite volontaire et qu'elles contribuent à bâtir la confiance du public et à assurer sa sécurité au fil de l'évolution de l'industrie canadienne de l'IA. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« À titre de chefs de file consciencieux et de parties prenantes de l'économie numérique, nous reconnaissons que TELUS Numérique doit tenir compte des répercussions importantes et durables de son travail avec l'IA et les autres technologies transformatrices. En conséquence, nous sommes déterminés à respecter les normes du code de conduite volontaire sur l'IA du Canada dans notre approche de conception, d'implantation et de déploiement de l'IA, et de gouvernance en la matière, tandis que nous étudions de nouveaux cas d'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise dans le but d'appuyer les objectifs de nos clients et d'améliorer l'expérience humaine. »

- Le président de Solutions technologiques, TELUS Numérique, Tobias Dengel

« À Interac Corp., nous utilisons des outils et des technologies d'IA avancés pour optimiser nos opérations et offrir des solutions innovantes qui favorisent la prospérité numérique des Canadiens. En adoptant le code de conduite volontaire du Canada visant les systèmes d'IA générative avancés, nous soulignons notre engagement envers l'utilisation responsable et éthique de l'IA pour atteindre ces objectifs. »

- La chef de la stratégie et du marketing d'Interac Corp., Debbie Gamble

« L'intelligence artificielle accélère l'innovation, de la conception de nouveaux médicaments à l'exploitation de nouvelles sources d'énergie issues des océans ou de la fusion nucléaire. Chez HPE, nous croyons en la capacité des partenariats entre les secteurs public et privé d'innover grâce à l'IA, dans un contexte où la confidentialité des données, l'éthique et l'environnement font partie intégrante de la conception, du déploiement et de l'utilisation de celle-ci. Nous sommes fiers de signer le code de conduite volontaire du Canada sur l'IA générative qui établit des principes directeurs pour une IA plus responsable visant à atténuer les risques. »

- La vice-présidente principale et directrice générale, Solutions d'infrastructure HPC et IA, de Hewlett Packard Enterprise, Trish Damkroger

Le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés a été lancé en 2023.

Le Code est le reflet des observations d'un large éventail de parties prenantes formulées dans le cadre de discussions et de la consultation sur l'élaboration d'un code de pratique canadien pour les systèmes d'intelligence artificielle (IA) générative. Le gouvernement a publié un rapport qui résume les commentaires reçus au cours de la consultation.

est le reflet des observations d'un large éventail de parties prenantes formulées dans le cadre de discussions et de la consultation sur l'élaboration d'un code de pratique canadien pour les systèmes d'intelligence artificielle (IA) générative. Le gouvernement a publié un rapport qui résume les commentaires reçus au cours de la consultation. Le gouvernement prend des mesures majeures pour encadrer l'évolution responsable et sécuritaire des technologies d'IA, notamment en proposant la Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD), déposée en juin 2022 dans le cadre du projet de loi C-27, la Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique .

(LIAD), déposée en juin 2022 dans le cadre du projet de loi C-27, la . La LIAD a été élaborée pour promouvoir la conception, le développement et l'utilisation responsables des systèmes d'IA dans le secteur privé canadien. Le projet de loi met l'accent sur les systèmes ayant la plus forte incidence sur la santé, la sécurité et les droits de la personne (systèmes à incidence élevée) ainsi que sur les systèmes à usage général.

Depuis le dépôt du projet de loi C-27, le gouvernement a mené une consultation approfondie auprès des parties prenantes concernant la LIAD proposée. Le gouvernement continuera de recueillir les points de vue des Canadiens, des spécialistes et de ses partenaires internationaux pour cerner les nouveaux défis posés par les technologies émergentes d'IA.

Le projet de loi C-27 a été adopté en deuxième lecture à la Chambre des communes en avril 2023 et fait présentement l'objet d'un examen par le Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes.

