Encore plus d'emplacements pour tous

Ouverture des réservations - Camping et prêt-à-camper

QUÉBEC, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce l'ouverture des réservations en vue de l'été 2022 pour les emplacements de camping et les unités de prêt-à-camper de ses parcs nationaux et ses établissements touristiques, qui s'échelonnera sur deux journées entières les 13 et 14 novembre 2021.

Les adeptes pourront mettre la main sur l'un des nombreux emplacements de camping et d'unités de prêt-à-camper tant convoités, à partir d'un calendrier de réservation encore intouché. D'ailleurs, plus de 150 nouveaux sites inaugurés en 2021 et répartis dans trois parcs nationaux chercheront aussi preneur, notamment dans le secteur du Camp-de-Touage-Les-Îles du parc national de la Pointe-Taillon, au camping Escarpement du parc national de la Jacques-Cartier et aux boucles Syénite et Gabbro dans le secteur Franceville du parc national du Mont-Mégantic.

L'ouverture des réservations selon les établissements se fera en fonction de différentes plages horaires réparties dans les journées des 13 et 14 novembre 2021.

Camping et prêt-à-camper - Été 2022

Parcs nationaux et établissements touristiques

Heure Samedi 13 novembre 2021 8 h Parcs nationaux Frontenac, Gaspésie, Lac-Témiscouata, Pointe-Taillon 11 h Parcs nationaux Bic, Yamaska 14 h Parcs nationaux Aiguebelle, Grands-Jardins, Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Îles de Boucherville, Jacques-Cartier, Oka



Dimanche 14 novembre 2021 8 h Parc national Mont-Tremblant 11 h Parcs nationaux Fjord-du-Saguenay, Mont-Mégantic, Monts-Valin, Opémican, Plaisance Établissements touristiques Camping des Voltigeurs, Centre touristique du Lac-Kénogami, Centre touristique du Lac-Simon 14 h Parc national Mont-Orford

Il sera possible de faire sa réservation en ligne ou par téléphone (1 800 665-6527).

Salle d'attente virtuelle mise en place

Sur le web, à l'ouverture des réservations, une salle d'attente virtuelle sera mise en place afin de favoriser un accès équitable aux emplacements et une expérience d'achat agréable. Un rang de priorité sera distribué aléatoirement parmi ceux qui accèdent à la salle d'attente quelques minutes avant l'ouverture d'une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s'appliquera par la suite.

Il est recommandé de visiter le site web de la Sépaq à l'avance pour faire le plein d'information et planifier ses séjours. La création d'un compte client est aussi suggérée afin faciliter vos transactions.

Il est déjà possible de réserver un emplacement de camping ou une unité de prêt-à-camper dans une réserve faunique. Le réseau de la Sépaq offre plus de 7000 emplacements de camping et de 670 unités de prêt-à-camper au cœur d'une nature généreuse et apaisante.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Source et information : Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 254-9314, [email protected]

Liens connexes

https://www.sepaq.com/