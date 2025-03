Encore en lutte : Mes seins et mon utérus comptent aussi!

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - À l'aube de la journée internationale des droits des femmes, Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-QC) réitère son soutien aux femmes en situation de handicap qui n'ont pas accès aux soins et aux tests spécifiques aux femmes. Raison pour laquelle MEMO-Qc adhère au thème choisi par la Marche mondiale des femmes cette année, Encore en lutte.

La journée internationale des droits des femmes a été créée parce qu'il y avait des iniquités entre les hommes et les femmes. Malgré certaines avancées appréciables, des gains considérables restent à faire tant pour les femmes en général et particulièrement pour les femmes en situation de handicap notamment à matière d'accès aux soins de santé.

En effet, les femmes en situation de handicap et particulièrement les femmes ayant une lésion à la moelle épinière peinent à obtenir des diagnostics et traitements spécifiques aux femmes comme les mammographies, les examens et soins gynécologiques, oncologiques et périnataux. Elles sont donc doublement discriminées soit parce qu'elles sont femmes et, en plus, parce qu'elles sont handicapées. La vidéo « Mes seins et mon utérus comptent aussi! » leur donne la parole à ce sujet.

Avec elles, MÉMO-Qc réclame l'accès à des soins santé auxquels toutes les femmes ont droit au Québec. Et à l'aube de cette journée internationale, nous soulignons la résilience de ces femmes en situation de handicap qui luttent pour faire avancer notre société vers plus de justice.

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Source : Adèle Liliane Ngo Mben Nkoth, Organisatrice communautaire, défense des droits, MÉMO-QC, [email protected]; Renseignements pour les médias: Anabelle Grenon Fortin, Organisatrice communautaire, défense des droits, MÉMO-QC, [email protected], 514 341-7272, poste 219