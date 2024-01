Encore 1 million de fumeurs au Québec. Pourquoi le gouvernement de la CAQ n'aide pas les Québécois à arrêter de fumer ?

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La Semaine pour un Québec sans tabac bat son plein. Alors que le gouvernement de la CAQ va saisir l'occasion pour se vanter de son bilan, la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) tient à rappeler qu'il y a toujours plus de 1 million de fumeurs au Québec et dénonce par le fait même, les gestes et les mesures que le gouvernement a pris pour nuire à la cessation tabagique des Québécois, notamment en abolissant les saveurs dans le vapotage en octobre dernier.

Le gouvernement n'est pas sérieux dans sa lutte au tabagisme

Le gouvernement nous parle souvent d'un Québec sans tabac. Nous sommes d'accord puisque c'est la raison d'être de notre organisme. Avec son nouveau règlement sur l'abolition des saveurs, le gouvernement a fait reculer la cause de 10 ans. Plusieurs vapoteurs vont retourner à la cigarette et ceux qui voulaient arrêter, seront privés de cette alternative de cessation tabagique reconnue par Santé Canada « L'abolition des saveurs est une erreur monumentale dans la lutte au tabagisme. De plus, la mise en vigueur de cette nouvelle règlementation a semé le chaos total dans l'industrie. Le marché noir, les boutiques qui vendent illégalement des produits, les sites illégaux et autres ont créé une offre parallèle inquiétante. De plus, paradoxalement, cette situation fait en sorte que les jeunes n'ont jamais eu autant accès aux produits de vapotage, ce qui était la motivation première de l'adoption de ces règlements » a commenté Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

La Suède est sérieuse

La Suède, qui a annoncé qu'elle deviendra le premier pays officiellement sans tabac, (https://smokefreesweden.org) a notamment donné une place prépondérante au vapotage dans sa stratégie de lutte antitabac. Le gouvernement du Québec quant à lui, va dans une direction complètement opposée et nous démontre son manque de sérieux. « Si jamais le gouvernement est sérieux dans sa volonté de faire du Québec un endroit sans tabac, il doit nous laisser le choix dans nos moyens de cessation tabagique et de vraiment s'attaquer à la cigarette et non pas aux vapoteurs et ceux qui veulent arrêter de fumer » de conclure Mme Gallant.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Renseignements: Source : Mme Valerie Gallant, porte-parole, Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Téléphone : 581 984-0984, Courriel : [email protected]