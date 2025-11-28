Un webinaire pour favoriser l'accès des entreprises québécoises aux marchés publics

Une initiative d'Investissement Québec et du Centre d'acquisitions gouvernementales

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Investissement Québec et le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) ont uni leurs forces pour proposer un webinaire aux entreprises québécoises afin de leur faciliter l'accès aux marchés publics. Près de 150 distributeurs, fournisseurs, prestataires de services et manufacturiers issus de divers secteurs d'activités ont participé à cet événement le 11 novembre dernier, auquel a également pris part le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE).

Ce webinaire était une occasion de mieux connaître le CAG et son Plan des acquisitions gouvernementales (PAG), qui constitue un outil de développement économique en rendant visibles les opportunités d'affaire pour les entreprises québécoises. Il intègre la planification des regroupements d'achats de biens et de services pour lesquels des appels d'offres publics seront réalisés au cours d'une année, en fonction des besoins exprimés par les organismes publics. Le PAG vise ainsi à soutenir la réalisation des missions respectives de ces derniers, à maintenir des services publics de qualité et à générer des économies budgétaires significatives, tout en respectant les orientations gouvernementales, notamment la Stratégie gouvernementale des marchés publics (SGMP).

Au cours de la rencontre, deux manufacturiers québécois ont partagé leur expérience à la suite de leur participation à des appels d'offres lancés par le gouvernement, démystifiant ainsi l'accès aux marchés publics pour les entreprises québécoises.

Comme le processus d'approvisionnement des contrats publics vise notamment la transparence et l'équité, la réglementation peut sembler complexe et exigeante. À cet égard, le MEIE a été invité à présenter les outils, les formations et les ateliers qu'il rend disponibles aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent accéder à de nouveaux marchés.

Citations

« Cette mobilisation de partenaires gouvernementaux autour d'un événement visant l'accès aux marchés publics a permis d'orienter les entreprises québécoises désireuses de participer aux appels d'offres et aux appels d'intérêt du CAG. Elle a également contribué à faire connaître les actions mises en place par notre organisation afin de favoriser l'achat québécois et régional au sein des organismes publics et la saine concurrence des entreprises. »

- Luc Desbiens, président-directeur général du CAG

« Comme pour tout, le plus dur pour faire son entrée dans le monde des marchés publics, ce sont les premiers pas. Avec des partages d'expériences sentis et pertinents, les personnes présentes ont pu mieux comprendre les différentes étapes pour participer à ces appels d'offres convoités. Nos experts continueront de soutenir les entreprises québécoises dans leurs démarches pour profiter des différentes occasions d'affaires qui se présenteront à elles. »

- Marie-Ève Jean, vice-présidente, Exportation et achat québécois d'Investissement Québec

Faire affaire avec le gouvernement du Québec

Pour consulter les avis d'appels d'intérêt et les avis d'appels d'offres publics des organismes publics, les entreprises doivent se référer au Système électronique d'appel d'offres (SEAO). Elles peuvent également consulter le PAG 2025-2026 pour connaître les besoins spécifiques des organismes publics en matière d'acquisition de biens et de services.

À propos

Rappelons que le CAG a pour mission de fournir aux organismes publics les biens et les services nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables. Le CAG assure ainsi, à la population québécoise, l'accès à des produits et à des services de qualité. Depuis ses débuts il y a cinq ans, le CAG a conclu des contrats d'une valeur totale de plus de 20 G$, générant ainsi plus de 1,92 G$ d'économies gouvernementales. Ces résultats confirment une fois de plus le rôle essentiel du CAG dans l'amélioration de l'efficience gouvernementale. Pour en savoir plus, visitez le site www.quebec.ca/gouv/acquisitions.

Investissement Québec participe activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation et la productivité des entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que l'augmentation de l'investissement et des exportations. Pour en savoir plus, visitez le site www.investquebec.com/quebec/fr/.

