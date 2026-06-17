ENCADREMENT DES PROFESSIONS : LES MICROBIOLOGISTES ET LES BIOLOGISTES DU QUÉBEC ATTENDENT TOUJOURS LEUR TOUR

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) et l'Association des biologistes du Québec (ABQ) accueillent avec intérêt l'annonce de l'intention du gouvernement d'intégrer plusieurs catégories de professionnels à des ordres déjà existants, plutôt que de créer de nouveaux ordres professionnels. En effet, le gouvernement a annoncé le lancement de travaux visant l'intégration des kinésiologues, des techniciens ambulanciers paramédics, des perfusionnistes cliniques et des ostéopathes à des ordres existants.

De leur côté, les microbiologistes et les biologistes sont toujours en attente de l'avis d'opportunité formel de l'Office des professions à propos de leur propre encadrement, depuis la confirmation de sa préparation par le gouvernement du Québec.

« L'approche du gouvernement est très intéressante en vue de l'intégration des microbiologistes et des biologistes au système professionnel. En effet, depuis plusieurs années, nous maintenons ouverte la possibilité d'une intégration au sein de l'Ordre des chimistes du Québec. En ce sens, nous présentons le potentiel d'une intégration particulièrement réussie, notamment en raison de notre proximité dans le grand domaine des sciences appliquées », déclarent M. Marc Hamilton, président de l'AMQ, et Mme Marie-Christine Bellemare, présidente de l'ABQ.

Les microbiologistes, les biologistes et les chimistes ont en commun d'exercer des activités scientifiques d'analyse et d'interprétation qui contribuent à la protection du public. Ils se distinguent toutefois par leur objet d'étude : la microbiologie porte spécifiquement sur les micro-organismes et leurs interactions avec les milieux, incluant les enjeux de contamination, d'infection et de biosécurité; la biologie s'intéresse plus largement aux organismes vivants, aux écosystèmes et aux processus biologiques; tandis que la chimie se concentre principalement sur la structure, la composition et les transformations des substances. Ces expertises sont complémentaires, notamment en santé, en environnement et en agroalimentaire.

De l'avis des deux associations, l'intégration de leurs membres respectifs au système professionnel est un dossier mûr pour une action législative concrète. « Les conditions sont réunies pour que ce dossier franchisse l'étape législative, et nous invitons tous les partis politiques bientôt en élection à en prendre l'engagement officiel. En attendant, c'est un risque inutile qui pèse sur notre santé, sur notre sécurité et sur notre environnement », concluent M. Hamilton et Mme Bellemare.

En l'absence d'un encadrement professionnel formel, la pratique de la microbiologie et de la biologie au Québec demeure sans mécanisme public d'imputabilité, d'évaluation ou de surveillance par les pairs.

Association des microbiologistes du Québec (AMQ)

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975, l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

Association des biologistes du Québec (ABQ)

Fondée en 1974, l'Association des biologistes du Québec (ABQ) est une association professionnelle qui regroupe plus de 1 200 membres issus du vaste champ des sciences biologiques. Représentant les biologistes du Québec, elle s'appuie sur des principes de professionnalisme, d'éthique et de compétence professionnelle pour former, mobiliser, soutenir et défendre les intérêts de ses membres, tout en contribuant activement à la promotion et à la reconnaissance de la biologie au Québec.

Sources :

Association des microbiologistes du Québec (AMQ)

https://www.microbiologistes.ca

Association des biologistes du Québec (ABQ)

https://www.abq.qc.ca/

SOURCE Association des microbiologistes du Québec

Renseignements : Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]