GRANDS PROJETS : L'ASSOCIATION DES BIOLOGISTES PORTE LA VOIX DE LA SCIENCE EN COMMISSION PARLEMENTAIRE

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - L'Association des biologistes du Québec (ABQ) participe cette semaine aux travaux de la commission parlementaire qui se penche sur le projet de loi no 5, Loi visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale. Dans son mémoire, l'ABQ propose une série d'amendements destinés à ramener un meilleur équilibre entre la volonté de développement rapide du gouvernement du Québec et la protection du public, de l'environnement et des générations futures.

« Nous comprenons l'objectif d'efficacité et la volonté de réduire les délais. Mais une mise en valeur responsable du territoire ne se décrète pas : elle se construit sur des décisions réfléchies, fondées sur la science, et sur un processus crédible aux yeux du public. Or, le projet de loi soulève des préoccupations importantes quant à l'équilibre de la gouvernance, notamment le risque qu'une logique économique brute provoque des dégâts irréparables dans nos milieux naturels et génère des impacts nuisibles pour la population. Les biologistes souhaitent travailler avec les parlementaires et le gouvernement afin d'introduire des mécanismes de protection dans ce projet de loi, et ainsi le ramener à un meilleur équilibre », souligne Mme Bernice Chabot-Giguère, directrice générale de l'ABQ.

Dans son mémoire, l'ABQ formule les recommandations suivantes :

Instaurer une cogouvernance formelle et contraignante entre le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement pour les projets désignés et autorisés;



Créer un Comité conseil intersectoriel sur l'envergure nationale et l'intérêt collectif;



Interdire le fractionnement des projets désignés comme prioritaires;



Soumettre systématiquement les travaux préparatoires réalisés en milieu naturel à une procédure d'évaluation environnementale spécifique;



Garantir que toute autorisation demeure pleinement assujettie aux principes, normes et exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement;



Allouer des ressources budgétaires supplémentaires pour renforcer les équipes de biologistes et d'autres experts scientifiques au sein des ministères-clés, et accélérer le traitement des demandes;



Intégrer les biologistes au système professionnel québécois, pour alléger les processus décisionnels et réduire les charges administratives de l'État.

Le mémoire de l'ABQ est disponible à cette adresse : https://www.abq.qc.ca/fr/memoires.

