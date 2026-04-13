LES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC SALUENT CHRISTINE FRÉCHETTE, PREMIÈRE MINISTRE DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) félicite chaleureusement Mme Christine Fréchette pour sa nomination à titre de première ministre du Québec. L'AMQ souligne à cette occasion que le dossier de l'encadrement professionnel des microbiologistes est plus que jamais mûr pour une action législative concrète.

Un dossier mûr

« Les conditions sont réunies pour que ce dossier franchisse l'étape législative, et nous invitons le gouvernement de Christine Fréchette à saisir la fenêtre qui s'ouvre. L'Office des professions du Québec travaille activement au dossier et son avis d'opportunité est attendu très prochainement. Les trois partis d'opposition - le Parti libéral du Québec, Québec solidaire et le Parti québécois - ont tous apporté leur appui à notre démarche. Et huit Québécois sur dix, selon notre sondage CROP, souhaitent que les microbiologistes soient encadrés par un ordre professionnel.

L'adoption récente du projet de loi n° 15, sous la gouverne de l'actuel ministre responsable, M. Jean Boulet, témoigne de la volonté du gouvernement de moderniser le système professionnel : l'encadrement des microbiologistes est la prochaine étape logique et cohérente dans cette séquence », explique M. Marc Hamilton, président de l'AMQ.

Un enjeu crucial

Les microbiologistes du Québec interviennent quotidiennement dans des secteurs névralgiques pour la santé et la sécurité de la population : contrôle de la qualité alimentaire, surveillance épidémiologique, analyse environnementale et développement biopharmaceutique. En l'absence d'un encadrement professionnel formel, la pratique de la microbiologie au Québec demeure sans mécanisme structuré d'imputabilité, d'évaluation ou de surveillance par les pairs. L'AMQ est ouverte aux différentes modalités d'encadrement que pourrait privilégier le législateur, que ce soit par l'intégration à un ordre professionnel existant ou par la création d'un nouvel ordre. L'essentiel est que les microbiologistes soient dûment encadrés afin de renforcer concrètement la protection du public.

Un appel à l'action

« Les avancées récentes ont eu lieu sous la gouverne de M. François Legault, premier ministre sortant, dont nous reconnaissons le travail accompli. Cela dit, le dossier de l'intégration des microbiologistes au système professionnel est clairement consensuel et non partisan. L'AMQ invite donc la première ministre Christine Fréchette, à faire en sorte qu'un projet de loi visant l'encadrement formel des microbiologistes soit présenté avant la fin de la prochaine session parlementaire », conclut M. Hamilton.

Association des microbiologistes du Québec (AMQ)

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975, l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

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SOURCE Association des microbiologistes du Québec

Renseignements : Marc Hamilton, 418 882-6866, [email protected]; Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]