Encadrement de l'ostéopathie - Le ministre Christian Dubé interpellé à l'étude des crédits en appelle à la responsabilité de la ministre Danielle McCann

MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - À l'étude des crédits sur l'accessibilité aux soins, si le ministre Christian Dubé s'est montré favorable à la constitution de l'Ordre professionnel des ostéopathes, il rappelle qu'il en est de la responsabilité de la ministre Danielle McCann d'agir.

Après avoir été sensibilisé par Ostéopathie Québec aux enjeux vécus par les quelque 2500 praticiens du Québec et leurs clients, Monsef Derraji, député de Nelligan, a sollicité le plein appui du ministre de la Santé et des Services sociaux à l'encadrement légal de la profession d'ostéopathe.

En sa qualité de porte-parole de l'opposition officielle à la santé, M. Derraji a indiqué que les ostéopathes ont contribué à l'effort collectif pendant la pandémie à titre de travailleurs essentiels, mais surtout, qu'il est irresponsable que leur profession ne soit pas encore encadrée, mettant ainsi à risque la santé des Québécoises et des Québécois.

Cet état de fait est d'ailleurs décrié par la communauté ostéopathique depuis des années, a-t-il précisé.

Le ministre Christian Dubé ne voit aucun obstacle à la constitution de l'Ordre professionnel des ostéopathes du Québec, s'y montrant favorable. Toutefois, il a été clair, il revient à Danielle McCann, ministre de l'Éducation supérieure et responsable des lois professionnelles, « de faire avancer le dossier ». Le ministre Dubé s'est d'ailleurs réjoui d'apprendre que la ministre avait rencontré Ostéopathie Québec.

Or, c'est justement en raison de la stagnation du dossier que le député Monsef Derraji a sollicité le ministre Dubé, pour qu'une réelle volonté politique stimule enfin l'avancement des travaux à l'Office des professions du Québec. « J'ai vraiment besoin de vous », a-t-il simplement résumé, car malgré tous les travaux ayant déjà eu lieu à l'Office des professions du Québec, « Monsieur le Ministre, ça ne bouge pas ».

Exaspérée par les délais déraisonnables entretenus par l'Office des professions et le manque de leadership politique, Ostéopathie Québec presse la ministre McCann d'adopter un décret visant la création de l'Ordre professionnel des ostéopathes du Québec d'ici le déclenchement des élections, pour assurer la protection du public, particulièrement dans un contexte où l'accès aux soins de santé de première ligne est déterminant.

Réunissant 1700 membres, Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada. Elle a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes, d'offrir des services à ses membres, d'informer et de protéger la population québécoise.

C'est 1 Québécois sur 4 âgé de 18 ans et plus qui a déjà eu recours à un traitement ostéopathique (sondage Léger, 2020).

