XUZHOU, Chine, 19 mai 2023 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) a récemment lancé son cinquième festival international de la clientèle (le « Festival ») à Xuzhou, en Chine, alignant des produits phares et des solutions intelligentes innovantes pour célébrer les réalisations marquantes du Groupe avec les clients, les partenaires, les experts de l'industrie et les médias du monde entier au cours de l'événement mondial s'étalant sur sept jours.

En tenant son cinquième festival international de la clientèle, XCMG Machinery applique la feuille de route de l’internationalisation et du développement durable en misant sur la transformation intelligente et les nouveaux produits énergétiques (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Le premier festival a attiré plus de 300 clients de 22 pays et a atteint le score de signatures de commandes le plus élevé en une journée avec 500 millions de yuans (71,155 millions de dollars US).

Cette année marque le 80e anniversaire de XCMG. L'internationalisation a toujours été la stratégie clé, car elle permet de développer une entreprise de pointe mondiale de produits et de solutions de machines de construction, en se conformant à la feuille de route d'un développement « haut de gamme, intelligent, vert, axé sur les services et international ».

Au cours des trois dernières années, XCMG a obtenu d'importants résultats sur le marché international, augmentant le nombre de distributeurs à l'étranger à 350 tout en élargissant la portée des activités aux secteurs émergents, y compris les machines agricoles. À présent, XCMG exporte dans plus de 190 pays et régions du monde, avec des centres de R-D, des sites de fabrication et des usines d'assemblage opérant dans plus d'une douzaine de pays, dont l'Allemagne, le Brésil, les États-Unis et l'Inde.

Comptant parmi les trois principaux fabricants de machines de construction mondiaux, les cinq piliers du Groupe dans les secteurs du terrassement, du levage, de l'empilage, du béton et de l'équipement routier continuent de dominer l'industrie, le plaçant au premier rang des fabricants de machines de construction en Chine depuis 34 ans.

En 2022, XCMG a connu une forte croissance sur le marché outre-mer, ses ventes représentant 30 % du total. Au premier trimestre de 2023, ses revenus à l'étranger ont dépassé 10,6 milliards de yuans (1,51 milliard de dollars US), un chiffre record pour un seul trimestre qui représentait 45 % des revenus totaux, marquant un bon début d'année prospère.

En même temps que la tenue du festival, XCMG a envoyé une équipe en Europe dans le cadre de la délégation commerciale de Xuzhou. Celle-ci a signé des commandes totalisant 32,526 millions d'euros (35,28 millions de dollars US) avec des clients en Allemagne, en Pologne, en France, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne.

« XCMG s'engage non seulement à exporter des produits "avancés et durables", mais aussi à fournir des services intégrés et un soutien dans le cadre de cette stratégie de la "chaîne de valeur globale", a déclaré M. Lu Chuan, président de XCMG. Nous misons sur les technologies pour construire davantage de centres de formation à l'étranger et d'installations de pièces de rechange afin d'offrir des services rapides à nos clients internationaux. »

