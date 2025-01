CRACOVIE, Pologne, le 27 janvier 2025 /CNW/ - Il y a 80 ans, le camp allemand nazi de concentration et d'extermination d'Auschwitz Birkenau a été libéré. Nous ne devons jamais oublier la cruauté dont ce camp a été le théâtre. Durant l'Holocauste, les nazis ont cruellement assassiné six millions de Juifs. Ils ont aussi tué 500 000 Roms et Sintis ainsi que des millions d'autres personnes, dont des Polonais, des prisonniers de guerre, des personnes en situation de handicap et des personnes 2ELGBTQI+. Alors que l'on observe une montée inquiétante de l'antisémitisme dans le monde, nous sommes déterminés à rappeler la mémoire des victimes de l'Holocauste, à écouter les histoires des survivants et à réaffirmer notre promesse solennelle de ne jamais oublier cette tragédie.

Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui la première journée de sa visite en Pologne, où il a assisté à une cérémonie de commémoration pour souligner les 80 années écoulées depuis la libération du camp de concentration et d'extermination allemand nazi d'Auschwitz Birkenau. Il était accompagné de survivants canadiens de l'Holocauste ainsi que de l'envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons.

À Cracovie, le premier ministre Trudeau a souligné les mesures de 90,5 millions de dollars annoncées dans le Budget de 2024 pour combattre l'antisémitisme, préserver la mémoire de l'Holocauste ainsi que sensibiliser la population au négationnisme et à la déformation de l'Holocauste. Il a également annoncé l'octroi d'une nouvelle somme de près de 3,4 millions de dollars pour renforcer les initiatives d'enseignement et de sensibilisation au sujet de l'Holocauste au Canada et ailleurs dans le monde. Il s'agit notamment de nouveaux fonds destinés à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), au Musée de l'Holocauste Montréal, au Vancouver Holocaust Education Centre, à l'organisme des Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les études sur l'Holocauste, au Toronto Holocaust Museum, à la Canadian Society for Yad Vashem et à la Jewish Federation of Victoria and Vancouver Island.

Lors de rencontres avec des survivants canadiens de l'Holocauste, le premier ministre a réaffirmé l'engagement inébranlable du Canada à bâtir un pays où les Juifs peuvent vivre ouvertement et fièrement, sans intimidation ni crainte.

Que la résilience, le courage et la force des survivants de l'Holocauste nous inspirent et nous amènent à donner le meilleur de nous-mêmes. Ensemble, rendons-leur hommage, racontons leurs histoires et poursuivons notre travail pour bâtir un monde juste et pacifique.

Citations

« Nous ne devrons jamais oublier l'Holocauste et l'inimaginable cruauté du camp de concentration et d'extermination allemand nazi d'Auschwitz Birkenau. À Cracovie, aujourd'hui, nous avons annoncé une nouvelle série d'initiatives pour renforcer l'enseignement et la sensibilisation au sujet de l'Holocauste au Canada et nous avons réaffirmé notre promesse solennelle de ne jamais oublier cette tragédie, pour qu'elle ne se reproduise jamais. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Il y a 80 ans, l'humanité a connu l'un de ses chapitres les plus sombres lorsque plus de six millions de Juifs ont été assassinés pendant l'Holocauste. Nous avons la responsabilité de ne jamais l'oublier et de veiller à ce que l'Holocauste ne se reproduise jamais. Alors que nous observons une montée de l'antisémitisme, nous devons nous rappeler qu'il nous incombe collectivement de combattre la haine sous toutes ses formes. Pour cette raison, nous avons créé le Programme national de commémoration de l'Holocauste, qui appuiera des initiatives visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à enseigner aux Canadiens les façons de jouer un rôle actif dans la lutte contre l'antisémitisme dès maintenant et à l'avenir. »

-- L'hon. Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Chaque génération doit connaître l'importance perpétuelle de l'expression "plus jamais". En ce 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz Birkenau, rendons hommage aux vies perdues durant l'Holocauste. Parce que "plus jamais" n'est pas seulement un rappel, c'est un devoir solennel. Ensemble, nous devons respecter cette promesse et ne jamais cesser de dénoncer l'antisémitisme et la haine. »

-- L'hon. Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Depuis les 80 dernières années, l'Holocauste nous rappelle que l'humanité est capable d'une cruauté sans nom. Son souvenir nous a également servi de mise en garde, à savoir qu'il ne faut plus jamais fermer les yeux sur une telle haine, une telle horreur. Vu la recrudescence de l'antisémitisme, nous avons tous la responsabilité de prendre des mesures concrètes, et c'est pourquoi le gouvernement fédéral réunit les provinces, les territoires, les municipalités, les corps policiers et la société civile au Forum national pour lutter contre l'antisémitisme. Nos citoyens doivent être en sécurité dans nos synagogues, nos écoles et nos centres communautaires. Les Canadiens juifs doivent pouvoir vivre sans crainte. »

-- L'hon. Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

Faits saillants

Le camp de concentration et d'extermination allemand nazi d'Auschwitz Birkenau était le camp le plus imposant du régime d'Hitler. Un million de Juifs ont été assassinés dans ce camp à lui seul.

C'est au Canada que se trouve la quatrième population juive en importance dans le monde, après Israël, les États-Unis et la France . Selon le recensement de 2021, 335 000 Canadiens déclarent être juifs. En décembre 2024, on comptait environ 9 800 survivants de l'Holocauste au Canada , soit l'un des nombres les plus élevés au sein d'un pays.

que se trouve la quatrième population juive en importance dans le monde, après Israël, les États-Unis et la . Selon le recensement de 2021, 335 000 Canadiens déclarent être juifs. En décembre 2024, on comptait environ 9 800 survivants de l'Holocauste au , soit l'un des nombres les plus élevés au sein d'un pays. Le poste d'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme a été créé en 2020 dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à renforcer les initiatives nationales et internationales qui visent à préserver la mémoire de l'Holocauste et à honorer les histoires des survivants. Irwin Cotler a été le premier à occuper ce poste en novembre 2020, et Deborah Lyons lui a succédé en octobre 2023. Le titulaire de ce poste lutte contre l'antisémitisme, la haine et le racisme et défend la démocratie, le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne.

a été le premier à occuper ce poste en novembre lui a succédé en octobre 2023. Le titulaire de ce poste lutte contre l'antisémitisme, la haine et le racisme et défend la démocratie, le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne. L'engagement du Canada à l'égard de la protection des droits de la personne et de la lutte contre l'antisémitisme au pays et à l'étranger est ancré dans son appartenance à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et sa collaboration avec cette dernière. En tant que seule institution internationale ayant pour mandat de se pencher sur les questions liées à l'Holocauste, l'Alliance favorise la sensibilisation aux répercussions négatives de grande envergure de l'antisémitisme dans le monde et cherche des moyens d'y mettre fin. En 2022, le Canada a annoncé qu'il doublerait la contribution annuelle qu'il verse à l'Alliance.

à l'égard de la protection des droits de la personne et de la lutte contre l'antisémitisme au pays et à l'étranger est ancré dans son appartenance à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et sa collaboration avec cette dernière. En tant que seule institution internationale ayant pour mandat de se pencher sur les questions liées à l'Holocauste, l'Alliance favorise la sensibilisation aux répercussions négatives de grande envergure de l'antisémitisme dans le monde et cherche des moyens d'y mettre fin. En 2022, le a annoncé qu'il doublerait la contribution annuelle qu'il verse à l'Alliance. En octobre 2024, le gouvernement du Canada a diffusé le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. À l'aide d'exemples observés au Canada , le Guide aide à repérer et à éliminer l'antisémitisme dans divers secteurs. Il s'agit du premier guide de ce type produit par un gouvernement national.

a diffusé le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. À l'aide d'exemples observés au , le Guide aide à repérer et à éliminer l'antisémitisme dans divers secteurs. Il s'agit du premier guide de ce type produit par un gouvernement national. En 2022, le gouvernement fédéral a modifié le Code criminel du Canada pour criminaliser le fait de fomenter volontairement l'antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l'Holocauste.

du pour criminaliser le fait de fomenter volontairement l'antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l'Holocauste. En plus des mesures d'une valeur de 90,5 millions de dollars pour la commémoration de l'Holocauste, le Budget de 2024 prévoit l'investissement de plus de 273 millions de dollars sur six ans pour la mise en œuvre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine, y compris de plus de 29 millions de dollars par la suite pour lutter contre les crimes haineux et accroître la sécurité dans les collectivités.

Produit connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca/

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]