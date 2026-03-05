SHANGHAI, 5 mars 2026 /CNW/ - Le projet de démonstration du stockage d'énergie à air comprimé (CAES) de la Huai'an Salt Cavern (le « projet ») dans la province chinoise du Jiangsu, la plus grande station CAES au monde, a récemment été entièrement mis en service. Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) a fourni de l'équipement de base pour le projet, y compris des turbines à air, des génératrices, des moteurs électriques et des réservoirs de stockage de sel fondu.

La plus grande station CAES au monde à Jiangsu avec équipement électrique de Shanghai

L'unité 2 a réussi à raccorder le réseau et à produire de l'électricité à pleine charge dès le premier essai, fournissant ainsi de précieuses pratiques d'ingénierie pour soutenir le développement de nouveaux réseaux électriques en Chine.

Le projet comprend deux appareils CAES à combustion non supplémentaires de 300 MW, totalisant 600 MW de puissance installée et 2 400 MWh de stockage, avec un rendement de conversion d'environ 71 %. L'air est comprimé et stocké dans des cavernes salines pendant les périodes de faible demande, puis libéré pour entraîner des turbines pour la production d'énergie aux heures de pointe, ce qui favorise la stabilité du réseau grâce à l'ajustement des pics et à la régulation de la fréquence.

Utilisant environ 980 000 mètres cubes de cavernes de sel situées de 1 150 à 1 500 mètres sous terre à Huai'an, le projet utilise une technologie de compression adiabatique à haute température à combustion non supplémentaire « sel fondu + eau thermique pressurisée ». Cela permet de stocker et de réutiliser la chaleur comprimée tout au long du processus sans combustion de combustibles fossiles, ce qui procure d'importants avantages à faibles émissions de carbone.

Le premier groupe de 300 MW est entré en service à pleine charge en décembre 2025, suivi de la mise en service récente de l'unité 2. Avec un investissement total de 520 millions de dollars, la station entièrement opérationnelle devrait générer 792 millions de kWh d'électricité par année, ce qui est suffisant pour alimenter environ 600 000 foyers. Il permettra d'économiser environ 250 000 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO₂ de 600 000 tonnes chaque année, ce qui aura un impact mesurable sur la transition énergétique de la région.

Shanghai Electric Power Generation Group a fourni de l'équipement de base pour le projet, couvrant à la fois les systèmes de production d'électricité et de stockage thermique. Le vaste champ d'application présente les capacités d'ingénierie intégrées de Shanghai Electric dans les machines de turbines, les équipements électriques et le stockage thermique, offrant une solution fiable et reproductible pour des projets de stockage d'énergie de longue durée dans le monde entier.

Alors que le monde s'oriente vers la neutralité carbone, des technologies de stockage de l'énergie de longue durée comme CAES sont essentielles pour améliorer la résilience du réseau et permettre une intégration renouvelable à forte pénétration. En tirant parti de l'expertise en intégration de systèmes acquise dans le cadre du projet, Shanghai Electric fait progresser la fabrication d'équipement haut de gamme et des solutions intégrées pour soutenir la transition énergétique mondiale et la modernisation du réseau électrique.

