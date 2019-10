En septembre, les employés de Fairstone Financière Inc. ont fait don de 1 300 heures de bénévolat à des organismes caritatifs à travers le Canada

Cet engagement annuel de l'entreprise à participer à des activités bénévoles en est maintenant à sa troisième année.

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (« la Financière Fairstone »), le premier fournisseur canadien de solutions de prêts responsables, célèbre la réussite de son troisième mois annuel de l'engagement communautaire, qui s'est déroulé pendant tout le mois de septembre. Plus de 350 employés ont effectué environ 1 300 heures de bénévolat réparties en 40 activités bénévoles.

« La Financière Fairstone mène des opérations de crédit dans les communautés du Canada depuis près d'un siècle. Nous faisons partie intégrante de nos quartiers, et l'implication bénévole représente pour nous une façon importante de contribuer au bien-être de nos communautés locales », a commenté Scott Wood, président et chef de la direction à la Financière Fairstone.

La Financière Fairstone compte plus de 1 400 employés dans près de 240 emplacements d'un océan à l'autre. L'initiative annuelle d'engagement communautaire de l'entreprise permet d'offrir des heures de bénévolat à des organismes caritatifs grâce à des activités proposées et organisées par les employés de la Financière Fairstone. Ces activités sont axées sur les trois causes clés soutenues par l'entreprise : les femmes et la diversité, la littératie financière et le bien-être des communautés locales.

La Financière Fairstone soutient une variété d'initiatives caritatives tout au long de l'année, pour lesquelles les employés offrent des dons et du temps, en plus de leur talent et de leur expertise. L'entreprise encourage activement la participation aux activités bénévoles, en offrant une journée de bénévolat payée à tous ses employés à temps plein dans le cadre de son programme d'avantages sociaux.

L'organisation a de plus récemment reçu la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin, en reconnaissance des gestes concrets posés pour soutenir l'avancement du leadership féminin au sein de la Financière Fairstone.

