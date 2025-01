En route vers le Labo : BAnQ annonce l'agrandissement de son espace Fab Lab et médialab à la Grande Bibliothèque

Intégrant à la fois un Fab Lab et un médialab, le projet permettra de doubler la superficie du lieu et d'acheter de l'équipement de pointe afin d'accroître la capacité d'accueil tout comme le nombre et l'ampleur des projets qui pourront y être réalisés. De plus, cette nouvelle installation permettra de créer une programmation novatrice, notamment destinée au réseau scolaire et aux bibliothèques publiques. Cette offre permettra aux citoyens et citoyennes de profiter du Labo où qu'ils résident au Québec.

Afin de donner vie à cette vision, une campagne majeure de financement est lancée aujourd'hui par la Fondation de BAnQ, qui investira 2,5 M$ dans le projet. L'ouverture du Labo est projetée pour l'automne 2026.

Citations

« C'est dans le but de faciliter l'apprentissage tout au long de la vie, de développer l'innovation et l'entrepreneuriat locaux ainsi que de démocratiser le savoir-faire par l'accès aux nouvelles technologies éthiques et responsables que BAnQ et la Fondation de BAnQ lancent ce projet d'agrandissement. Que ce nouveau Labo au cœur de la Grande Bibliothèque soit une nouvelle porte ouverte de notre quartier apprenant, de notre Québec apprenant, un monde d'audace et de possibles grâce à la ressource inépuisable de la créativité! »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Le Labo, c'est un grand projet d'innovation technologique mais surtout d'innovation sociale, qui va permettre à notre relève de s'outiller, aux jeunes de se lancer dans des aventures entrepreneuriales, et au Québec entier de développer des compétences grâce à un réseau francophone accessible à tous. »

Émilie Guertin, directrice générale de la Fondation de BAnQ

Quoi de neuf au Labo?

Pour répondre à la demande, le Labo occupera plus de 350 mètres carrés. Il offrira plus d'expériences d'apprentissage immersives et enrichissantes ainsi que de l'espace de formation et d'accueil, par exemple pour des événements technologiques.

Parmi les appareils de type Fab Lab qui seront en libre-service : des imprimantes 3D de nouvelle génération, deux découpes laser, deux brodeuses numériques, un fraiseur numérique grand format et de l'équipement de construction textile. Certaines machines domestiques comme les machines à coudre seront remplacées par des machines industrielles. Une salle équipée pour les travaux de menuiserie s'ajoutera également.

Côté médialab, le Labo offrira de nouveaux équipements de studio pour l'enregistrement sonore et vidéo de même que pour la postproduction. Une salle multifonction permettra d'expérimenter la création de projets en réalité virtuelle, augmentée et mixte. Les ordinateurs du Labo mettront à la disposition du public des logiciels spécialisés en créativité numérique : création de jeux vidéo, programmation d'expériences interactives, modélisation 3D… il y aura du choix! Bien sûr, des spécialistes des nouvelles technologies accompagneront et guideront les usagers.

Contribuer à l'apprentissage et au rayonnement de la culture en français

En plus d'être offerte sur place, la programmation du Labo sera accessible en ligne pour diffusion dans les classes et dans les bibliothèques publiques et scolaires du Québec. Tutoriels, trousses et guides d'animation seront créés afin de permettre aux éducatrices et aux médiateurs d'exploiter et de partager les ressources du Labo.

Cette programmation ouvrira une fenêtre de plus sur toute la richesse des fonds et des collections de BAnQ. Le Labo offrira un écosystème créatif dans lequel le patrimoine et la technologie, les archives et l'intelligence artificielle pourront se rencontrer et générer la surprise, la découverte et l'apprentissage.

Qui plus est, les spécialistes de BAnQ offriront de la formation dans des milieux de travail afin d'accroître l'offre de services liée aux Fab Lab et aux médialabs partout au Québec. Tout ce nouveau matériel didactique, créé et rendu disponible en français, soutiendra la société apprenante québécoise en devenir!

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

Au sujet de FBAnQ

La Fondation de BAnQ (FBAnQ) soutient la réalisation de programmes structurants de BAnQ, axés sur des expériences d'apprentissage multiples, en particulier dans des univers numériques, qui favorisent l'émancipation citoyenne. Elle souhaite contribuer à accroître l'accès aux vastes ressources, savoirs et expertises de BAnQ. Le projet majeur de la FBAnQ pour les prochaines années est le Labo, qui deviendra un nouveau pilier d'apprentissage et de partage de créativité pour le Québec : un véritable ancrage pour notre relève et la société de demain. fondation.banq.qc.ca

La FBAnQ tient à remercier la Banque Nationale, la CDPQ, Power Corporation du Canada, K72, Cogeco et Deloitte de leur généreuse contribution au Labo.

