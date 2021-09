En route vers l'équité salariale à Saint-Félix-de-Valois

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, QC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La vingtaine de cols bleus et blancs de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois, dans la région de Lanaudière, ont un nouveau contrat de travail.

L'enjeu principal de cette négociation était sans contredit le rattrapage salarial avec les villes limitrophes comparables.

D'une durée de cinq ans, les syndiqués(es) obtiennent des hausses salariales de 12,5 % ainsi qu'une bonification des avantages sociaux, particulièrement pour les cols blancs. De plus, une modification importante au régime de retraite a été négociée.

« Nous avons fait un pas significatif vers la réduction de cet écart salarial tout en améliorant nos conditions de travail », a affirmé Philippe Gravel, président du SCFP 4446.

Selon le conseiller syndical du SCFP, « il reste encore du chemin à faire sur le plan de l'attraction et de la rétention du personnel, mais nous avons progressé », a déclaré Roger Bazinet.

D'ailleurs, ce dernier a lancé des fleurs bien méritées à ses collègues du SCFP.

« J'en profite pour remercier Mario Lamontagne pour son support et son travail lors de son assignation au SCFP 4446. Je tiens également à remercier ma collègue Mélanie Gougeon, du Service de l'évaluation des emplois. Son implication nous a permis de régler l'exercice du maintien de l'équité salariale, d'implanter une structure salariale et de dénouer le processus de négociation qui se dirigeait vers une impasse », de conclure M. Bazinet.

Plusieurs rencontres ont été nécessaires pour conclure cette entente. La nouvelle convention collection est valide jusqu'au 31 décembre 2025. La précédente était échue depuis le 1er janvier 2020.

