Le programme Athlètes Olympiques RBC est une initiative nationale de soutien aux athlètes canadiens qui facilite leur réussite lors des compétitions internationales ainsi qu'au moment de se réorienter après leur carrière sportive. En plus de leur fournir un soutien financier essentiel, le programme permet aux athlètes d'acquérir une expérience professionnelle précieuse et de bénéficier d'un horaire de travail flexible. En tant que membres de l'Équipe RBC, ces athlètes jouent également le rôle d'ambassadeurs, véhiculant auprès des collectivités du Canada les valeurs que partagent RBC et les Jeux olympiques, soit le travail d'équipe, la poursuite de l'excellence, l'engagement et le leadership. Depuis son lancement en 2002, des centaines d'athlètes olympiques et paralympiques actifs ou récemment retraités ont profité du programme.

C'est le Camp des recrues RBC, un programme national de repérage et de financement d'athlètes de prochaine génération ayant le potentiel de participer aux Jeux olympiques, qui a permis de découvrir les neuf athlètes de l'édition 2021-2023 du programme Athlètes Olympiques RBC. Pour la première fois depuis la création du programme en 2016, des diplômés du programme ont brillé sur la scène mondiale à Tokyo 2020, remportant un total de quatre médailles olympiques.

À titre de plus ancien partenaire d'Équipe Canada, RBC participe au développement du mouvement olympique depuis 1947. Par des initiatives comme le Camp des recrues et le programme Athlètes Olympiques, RBC est fière de soutenir des athlètes amateurs à chaque étape de leur carrière, qu'il s'agisse de jeunes talents émergents ou de médaillés olympiques d'expérience.

« À l'approche des Jeux de Beijing 2022, nous sommes très fiers d'accueillir notre nouvelle cohorte d'athlètes olympiques dans la famille d'Équipe RBC, déclare Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. Cet été, les Athlètes Olympiques RBC et les diplômés du Camp des recrues RBC ont fait la fierté du Canada en rapportant au pays rien de moins que 12 médailles. Nous sommes ravis d'appuyer nos nouveaux Athlètes Olympiques RBC en vue de Beijing 2022. »

« RBC m'a accompagnée à toutes les étapes de ma carrière de skieuse, mentionne Marion Thénault, athlète olympique RBC et espoir pour Beijing 2022 (ski acrobatique - saut). J'ai été recrutée en ski aérien au cours d'un événement du Camp des recrues RBC, et, durant les premières années de ma carrière, j'ai obtenu du soutien dans le cadre du programme Futurs Athlètes Olympiques RBC.

Aujourd'hui, alors que je me prépare aux Jeux de Beijing 2022, je suis une Athlète Olympique RBC. Je me sens privilégiée de faire partie de cette communauté, aux côtés de formidables athlètes canadiens. »

« J'ai toujours eu de l'admiration pour ce que RBC faisait pour ses athlètes et la collectivité, explique Justine Dufour-Lapointe, athlète olympique RBC et championne olympique (ski acrobatique - bosses). Maintenant que ma sœur Chloé et moi faisons partie de l'équipe, je suis emballée à l'idée de donner en retour. Mes sœurs et moi-même prenons une part active dans la communauté depuis quelques années déjà, et je suis heureuse d'avoir la possibilité de m'investir encore davantage. »

« Je me sens privilégiée de pouvoir m'associer à une marque qui appuie la réalisation des objectifs et des rêves de tant d'athlètes de talent, dit Sarah Nurse, athlète olympique RBC et médaillée olympique (hockey sur glace). RBC a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur : ma grand-mère y a travaillé pendant plus de 20 ans et c'est la première banque avec laquelle j'ai fait affaire. »

Athlètes Olympiques RBC 2021-2023 :

Nom Sport Ville Alexandra Ten Hove Voile Kingston (Ont.) Amanda Rummery Para-athlétisme Sherwood Park (Alb.) Anna Negulic Canoë-kayak (sprint) Bedford (N.-É.) Ann-Renée Desbiens Hockey sur glace La Malbaie (Qc) Antoine Gélinas-Beaulieu Patinage de vitesse sur longue piste Sherbrooke (Qc) Arianna Hunsicker Natation paralympique Surrey (C.-B.) Avalon Wasteneys Aviron Campbell River (C.-B.) Ben Preisner Athlétisme Milton (Ont.) Bismark Boateng Athlétisme Toronto (Ont.) Bolade Ajomale Athlétisme Richmond Hill (Ont.) Bret Himmelman Canoë-kayak (sprint) Hammonds Plains (N.-É.) Brigette Lacquette Hockey sur glace Mallard (Man.) Chloé Dufour-Lapointe Ski acrobatique (bosses) Montréal (Qc) Christopher Spring Bobsleigh Priddis (Alb.) Cynthia Appiah Bobsleigh London (Ont.) Darren Gardner Snowboard (alpin) Burlington (Ont.) Eden Wilson Bobsleigh Brandon (Man.) Elena Gaskell Ski acrobatique (slopestyle/big air) Vernon (C.-B.) Ellie Black Gymnastique artistique Halifax (N.-É.) Florence Maheu Canoë-kayak (slalom) Salaberry-de-Valleyfield (Qc) Haley Daniels Canoë-kayak (slalom) Calgary (Alb.) Jacqueline Simoneau Natation artistique Saint-Laurent (Qc) James Dunn Hockey sur glace paralympique Wallacetown (Ont.) Javier Acevedo Natation Scarborough (Ont.) Jean-Benoit Lemay Canoë-kayak (slalom) Ottawa (Ont.) Jennifer Hawkrigg Snowboard (alpin) Toronto (Ont.) Jennifer Martins Aviron Toronto (Ont.) Justin Kripps Bobsleigh Summerland (C.-B.) Justine Dufour-Lapointe Ski acrobatique (bosses) Montréal (Qc) Jordan Stewart Taekwondo Vaughan (Ont.) Kate Wright Hockey sur gazon Kingston (Ont.) Kayden Johnson Bobsleigh Kerrobert (Sask.) Keely Shaw Paracyclisme Midale (Sask.) Kelsey Mitchell Cyclisme sur piste Sherwood Park (Alb.) Larissa Franklin Balle molle Maple Ridge (C.-B.) Laurent Dubreuil Patinage de vitesse sur longue piste Lévis (Qc) Liam Hickey Hockey sur glace paralympique St. John's (T.-N.-L.) Lisa Weagle Curling Ottawa (Ont.) Madeleine Kelly Athlétisme Pembroke (Ont.) Mandy Bujold Boxe Kitchener (Ont.) Marie-Philip Poulin Hockey sur glace Beauceville (Qc) Marion Thénault Ski acrobatique (sauts) Sherbrooke (Qc) Mark McMorris Snowboard (slopestyle/big air) Regina (Sask.) Meaghan Mikkelson Hockey sur glace St. Albert (Alb.) Melissa Humana-Paredes Volleyball de plage Toronto (Ont.) Miranda Ayim Basketball London (Ont.) Pamphinette Buisa Rugby Gatineau (Qc) Penny Oleksiak Natation Toronto (Ont.) Pierce LePage Athlétisme Whitby (Ont.) Renata Fast Hockey sur glace Burlington (Ont.) Roni Remme Ski alpin Collingwood (Ont.) Sara Villani Bobsleigh Fort McMurray (Alb.) Sarah Nurse Hockey sur glace Hamilton (Ont.) Skylar Park Taekwondo Winnipeg (Man.) Valérie Maltais Patinage de vitesse sur longue piste La Baie (Qc)

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Brianne Sommerville, Communications, RBC, briann[email protected], 437 228-5396

Liens connexes

https://www.rbc.com/