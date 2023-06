En quête d'abordabilité, les Canadiens se détourneront des marques et adopteront de nouvelles technologies, selon une étude d'EY

Tandis que le recours des consommateurs à la technologie augmente, la confiance stagne



49 % des Canadiens affirment que les marques n'ont plus d'importance pour eux

43 % des consommateurs sont à l'aise avec l'utilisation de l'intelligence artificielle lorsque les avantages sont évidents

Les répondants adoptent des outils pour économiser du temps ou de l'argent, mais s'inquiètent de l'incidence de la technologie

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - L'indice EY de l'évolution des habitudes des consommateurs révèle que près de la moitié des consommateurs canadiens se détournent des marques au profit de l'abordabilité, tandis que 58 % prennent des mesures pour réduire les dépenses non essentielles dans divers aspects de leur vie.

Consumers' response to the cost of living crisis varies by country, but their perspectives on brands is more aligned (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

Plus de la moitié des consommateurs se disent maintenant prêts à envisager les articles de marque maison lorsqu'ils magasinent des vêtements, des chaussures et des accessoires - une hausse de 8 % par rapport à juin 2022 -, et une grande partie d'entre eux (73 %) préfèrent désormais réparer leurs biens plutôt que les remplacer - une augmentation de 6 % par rapport à octobre 2022.

« Dans le contexte actuel d'incertitude économique, les Canadiens se concentrent sur des changements à court terme dans leur mode de vie et réévaluent leurs priorités, affirme Monica Chadha, leader du secteur du commerce de détail d'EY Canada. Ils adoptent également de nouvelles technologies pour les aider à gérer leur quotidien et à prendre des décisions d'achat éclairées. »

Les consommateurs estiment que la technologie est de plus en plus présente dans leur vie

La dépendance croissante des Canadiens à l'égard de la technologie pour gérer leur quotidien influe également sur leurs décisions d'achat et leurs habitudes de consommation en général. Les données indiquent que plus de la moitié des répondants (51 %) ont socialisé avec leurs amis sur des plateformes vidéo, ce qui constitue une augmentation significative de 10 % par rapport à juin 2022. En outre, 56 % des répondants écoutent maintenant du contenu audio sur Internet, soit une hausse marquée de 18 % par rapport à juin 2022.

L'adoption des technologies émergentes a également connu une forte progression, 43 % des Canadiens affirmant se sentir à l'aise avec l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) si elle se traduit par de meilleures expériences d'achats. Les consommateurs interrogés ont notamment indiqué qu'ils sont disposés à recourir à l'IA ou à partager des données en échange d'expériences de magasinage en ligne personnalisées (51 %), de publicités ciblées (43 %), de rabais (63 %) ou de paniers d'achats préremplis (41 %).

« Alors que les entreprises accélèrent l'adoption de l'infonuagique afin de constituer des référentiels de données dont ils peuvent extraire des renseignements, les consommateurs deviennent de plus en plus sensibilisés à la valeur de leurs données et entendent peser les avantages de partager des données par rapport aux risques que cela comporte et à la valeur qu'ils obtiennent en contrepartie, explique Imran Ullah, responsable de la stratégie infonuagique d'EY Canada. La façon dont les entreprises gèrent l'équilibre de cet échange a une grande incidence sur le niveau de confiance et d'engagement des consommateurs, ce pour quoi il est essentiel d'être au diapason de ce que les consommateurs pensent et ressentent face aux innovations numériques qui s'immiscent actuellement dans tous les aspects de leur vie. »

Des porte-parole d'EY présents à la conférence Collision pour fournir des points de vue et des commentaires

EY Canada est ravie de parrainer la conférence Collision 2023, qui a pour objectif de réunir les personnes et les entreprises qui redéfinissent le secteur technologique à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cet événement, EY animera trois classes de maîtres (en anglais) présentées au Beanfield Centre :

Muriam De Angelis , Antoine Mindjimba et Farah Qasemi - Exploiter la puissance de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour accroître la valeur des entreprises, le 27 juin à 14 h (HE)

, Antoine Mindjimba et - Exploiter la puissance de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour accroître la valeur des entreprises, le 27 juin à 14 h (HE) Manos Xenos et Devon MacMurray - Stratégies pour préserver et faire croître le capital dans un contexte de marché baissier, le 27 juin à 15 h 30 (HE)

- Stratégies pour préserver et faire croître le capital dans un contexte de marché baissier, le 27 juin à 15 h 30 (HE) Imran Ullah - Nuage 3.0 - Êtes-vous prêts pour la nouvelle vague?, le 28 juin à 13 h (HE)

Nos six conférenciers sont disponibles pour s'adresser aux médias et communiquer des renseignements sur leurs présentations. Veuillez écrire à Dina Elshurafa à l'adresse [email protected] si vous souhaitez communiquer avec eux.

