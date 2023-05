GATINEAU, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le Canada continue de jouer un rôle de chef de file sur la scène internationale, en stimulant la prise de mesures ambitieuses avec ses partenaires internationaux afin de lutter contre les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution.

Le 1er mai, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, de concert avec la secrétaire d'État et envoyée spéciale de l'Allemagne pour l'action climatique internationale, Jennifer Morgan, et un groupe de contributeurs, a tenu une réunion pour faire le point sur l'objectif de mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains pour le financement de la lutte contre les changements climatiques, dans l'optique de mesures d'atténuation importantes et d'une mise en œuvre transparente.

Le Canada a publié, conjointement avec l'Allemagne, le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques en septembre 2021, juste avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (la COP26). Le rapport prévoyait que l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains serait atteint en 2023, et selon les mises à jour positives recueillies lors de la réunion tenue cette semaine, les contributeurs s'attendent effectivement à atteindre l'objectif cette année. Ces derniers poursuivront leurs efforts pour livrer l'argent promis jusqu'en 2025.

Cette réunion s'est tenue avant le Dialogue de Petersberg sur le climat, organisé conjointement par l'Allemagne et les Émirats arabes unis les 2 et 3 mai, dans le cadre duquel le Canada a fait progresser ses objectifs relatifs à la lutte internationale contre les changements climatiques et a préparé la voie à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2023 (la COP28), qui se déroulera aux Émirats arabes unis plus tard cette année.

L'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains a été l'un des principaux engagements qui ont été réitérés lors de la conférence. À l'approche de la COP28, le Canada a également confirmé d'autres priorités clés, dont la transformation financière mondiale nécessaire à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris; le rôle du tout premier bilan mondial de l'Accord de Paris dans la hausse de l'ambition collective; et le financement des pertes et des dommages pour les pays et les communautés les plus vulnérables.

Le Canada continuera d'exercer de la pression pour obtenir un résultat ambitieux lors de la COP28, et il est déterminé à s'efforcer activement de créer un avenir durable et d'assurer la pleine mise en œuvre de l'Accord de Paris et d'autres engagements climatiques.

Citations

« Au cours de la dernière année, Jennifer Morgan et moi-même avons dirigé les travaux visant à faire en sorte que les pays développés respectent leurs engagements à l'égard du financement de la lutte contre les changements climatiques. Nous pouvons maintenant confirmer que nous sommes en voie d'atteindre nos ambitieux objectifs. Ce financement fourni par les contributeurs est versé aux populations les plus vulnérables au monde pour soutenir leurs efforts de lutte contre les changements climatiques et les aider à préparer leurs communautés contre leurs effets, tout en travaillant à restaurer et à accroître la biodiversité locale. Mon message est clair en vue de la COP28 : la communauté internationale ne doit pas se contenter de prendre des engagements ambitieux; elle doit également les respecter - et je suis impatient de travailler avec tous nos partenaires afin de concrétiser l'engagement de créer un fonds dédié aux pertes et dommages. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le financement international de la lutte contre les changements climatiques appuie les efforts des pays en développement visant à atténuer les changements climatiques et à s'y adapter, tout en luttant contre le déclin de la biodiversité.

En 2009, les pays développés ont convenu de mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année avant 2020 pour aider les pays en développement à prendre des mesures à l'égard des changements climatiques. Cet engagement a été réitéré dans l'Accord de Paris , au titre duquel les Parties ont convenu de prolonger l'objectif de 100 milliards de dollars américains jusqu'en 2025.

En 2021, le Canada a doublé son propre engagement en matière de financement climatique, le portant à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans (de 2021 à 2026). Cet engagement prévoit qu'au moins 40 p. 100 du financement soit affecté à l'adaptation, ce qui fait plus que doubler le financement de l'adaptation par rapport à l'engagement du Canada pour les cinq années précédentes, conformément aux objectifs établis par le Pacte de Glasgow pour le climat. Le Canada s'est également engagé à faire des investissements totalisant au moins 1 milliard de dollars pour la nature et le climat, ainsi que dans les premiers Partenariats des peuples autochtones pour le climat.

engagement prévoit qu'au moins 40 p. 100 du financement soit affecté à l'adaptation, ce qui fait plus que doubler le financement de l'adaptation par rapport à l'engagement du Canada pour les cinq années précédentes, conformément aux objectifs établis par le Pacte de pour le climat. s'est également engagé à faire des investissements totalisant au moins 1 milliard de dollars pour la nature et le climat, ainsi que dans les premiers Partenariats des peuples autochtones pour le climat. Le Rapport d'étape de 2022 sur le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques était axé sur quatre principaux champs d'action :

inviter toutes les nations partenaires à accroître la transparence dans le financement de la lutte contre les changements climatiques et à s'engager à doubler le financement de l'adaptation;



réduire les obstacles, afin qu'il soit plus facile pour les pays en développement d'avoir accès au financement de la lutte contre les changements climatiques;



bonifier l'octroi de financement climatique par les banques multilatérales de développement, afin d'accroître et d'améliorer le financement de la lutte contre les changements climatiques;



améliorer l'efficacité de la mobilisation de financement privé.

Dans le cadre du Dialogue de Petersberg sur le climat, le Canada a réitéré ses engagements suivants :

atteindre les objectifs climatiques, y compris ceux pris au titre de l'Accord de Paris et du Pacte de Glasgow pour le climat, à l'égard de l'atténuation, de l'adaptation, des pertes et des dommages et du financement;

et du Pacte de pour le climat, à l'égard de l'atténuation, de l'adaptation, des pertes et des dommages et du financement;

s'aligner sur une trajectoire limitant la hausse des températures à moins de 1,5 °C, effectuer la transition vers une économie carboneutre et atteindre la neutralité climatique au plus tard en 2050, notamment en accélérant la décarbonation au cours de la présente décennie;



travailler avec ses partenaires internationaux pour réaliser des progrès dans nos objectifs environnementaux communs, y compris la mise en œuvre entière et efficace de l'historique Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, qui vise à freiner le déclin de la biodiversité mondiale et d'inverser cette tendance d'ici 2030;



jouer un rôle de chef de file dans les négociations internationales concernant un nouvel instrument juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique.

