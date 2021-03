Les Anishinabe de Wauzhushk Onigum en Ontario lèvent un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable, représentant le 100e avis à long terme sur la qualité de l'eau potable levé par les Premières Nations en partenariat avec le gouvernement du Canada depuis 2015, et en fournissant de l'eau potable à tous leurs résidents.

Xeni Gwet'in First Nations Government en Colombie-Britannique lève un avis à long terme sur la qualité de l'eau potable, marquant le 101e avis levé par les Premières Nations depuis 2015, fournissant de l'eau propre à huit maisons dans leur communauté.

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 10 mars 2021 /CNW/ - Alors que le gouvernement du Canada s'efforce de garantir que toutes les communautés des Premières Nations ont un accès fiable à de l'eau potable salubre, il demeure déterminé à lever tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réserves des Premières Nations. L'accès à l'eau potable est essentiel.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a félicité les Anishinabe de Wauzhushk Onigum en Ontario pour avoir levé le dernier avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans leur communauté. Cet avis était en vigueur depuis 2012 et l'élimination de ce dernier avis signifie un meilleur accès à l'eau potable pour la majorité des résidents de la communauté.

La Première Nation a également levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable à l'automne 2020, à la suite du raccordement de 106 maisons et 15 bâtiments communautaires aux réseaux d'aqueduc et d'égout de la ville de Kenora. Les travaux dans la communauté comprenaient également l'installation de 31 systèmes de traitement de l'eau décentralisés dans les maisons situées à l'extérieur des zones principales de Second Portage et de Bald Indian Bay. Ces travaux ont amélioré l'accès à une eau potable salubre et fiable à des services d'assainissement et à la protection contre les incendies. Pour soutenir ce travail, le gouvernement du Canada a alloué 14,8 millions de dollars aux Anishinabe de Wauzhushk Onigum.

Le dernier avis levé par les Anishinabe de Wauzhushk Onigum marque le 100e avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable levé dans une Première Nation dans une réserve depuis novembre 2015, une réalisation importante à laquelle les communautés des Premières Nations ont travaillé sans relâche malgré les défis sans précédent qu'elles ont dû relever en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le ministre a également félicité le Xeni Gwet'in First Nations Government en Colombie-Britannique sur la levée du dernier avis à long terme concernant l'eau potable dans leur communauté, fournissant un accès fiable à l'eau potable à huit maisons. Pour ce faire, la Première Nation a mis à l'essai des systèmes innovants de désinfection par LED-UV au point d'utilisation dans chaque maison touchée. Avec le soutien du gouvernement du Canada et de l'Autorité sanitaire des Premières Nations, un programme de surveillance et d'échantillonnage a montré que les unités fournissent de l'eau propre aux résidents, ce qui permet de lever l'avis.

Bien que la pandémie ait retardé la majorité des projets d'infrastructure depuis près d'un an, les communautés des Premières Nations ont levé 13 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable depuis mars 2020. Aujourd'hui, la marque des 100e et 101e avis levés est une véritable représentation du dévouement et de la détermination des communautés des Premières Nations qui luttent sans relâche pour un meilleur accès à l'eau potable salubre.

L'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de l'eau potable consiste à établir une base durable qui garantit que les communautés des Premières Nations ont accès à de l'eau potable salubre maintenant et à l'avenir. Une infrastructure fiable et solide est essentielle pour y parvenir. Depuis novembre 2015, les Premières Nations, appuyées par le gouvernement du Canada, ont construit 51 nouvelles usines de traitement de l'eau et des eaux usées, et 47 autres sont en construction. Elles ont également amélioré 241 réseaux d'aqueduc et d'égout, et 177 autres sont en cours de modernisation. Le gouvernement du Canada continue de fournir un financement stable et à long terme pour le fonctionnement et l'entretien afin que les Premières Nations soient mieux en mesure de prévenir la mise en vigueur d'avis concernant la qualité de l'eau potable. Pour ce faire, l'Énoncé économique de l'automne 2020 s'est engagé à verser 616,3 millions de dollars sur six ans, et 114,1 millions de dollars par année par la suite, pour augmenter la financement du fonctionnement et de l'entretien afin de couvrir jusqu'à 100 % des coûts de fonctionnement et d'entretien calculés selon la formule.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves et à élaborer des solutions durables et à long terme qui répondent aux divers besoins des communautés des Premières Nations.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que tous les avis à long terme concernant l'eau potable dans les communautés des Premières Nations soient levés. Il s'agit non seulement d'améliorer l'infrastructure communautaire pour que l'eau soit potable, mais aussi de rétablir la confiance dans l'approvisionnement en eau et de faire en sorte que les générations futures n'aient pas à faire face aux mêmes défis. Aujourd'hui, nous marquons des étapes importantes dans ce progrès : les 100e et 101e avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés. Cependant, nous reconnaissons qu'il reste encore du travail à faire, et nous ne nous arrêterons pas tant que tout le travail n'aura pas été fait. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« L'eau potable est un droit humain fondamental, et mon conseil et ma communauté sont reconnaissants envers Services aux Autochtones Canada et aux nombreuses personnes qui ont travaillé avec nous pour trouver, financer et mettre en oeuvre les investissements en infrastructure qui nous ont permis d'atteindre ce résultat très important pour la santé et le bien-être de notre communauté. »

Chris Skead,

ChefAnishinabe de Wahuzhushk Onigum

Faits en bref

Les Premières Nations, en partenariat avec le gouvernement du Canada , ont levé 101 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves depuis novembre 2015; 58 avis à long terme sont toujours en vigueur dans 38 communautés.

, ont levé 101 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves depuis novembre 2015; 58 avis à long terme sont toujours en vigueur dans 38 communautés. Les Premières Nations de l' Ontario ont levé 42 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable depuis novembre 2015; 44 avis à long terme demeurent en vigueur dans 26 communautés des Premières Nations.

ont levé 42 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable depuis novembre 2015; 44 avis à long terme demeurent en vigueur dans 26 communautés des Premières Nations. Les Premières Nations de la Colombie-Britannique ont levé 18 avis à long terme concernant l'eau potable depuis novembre 2015. Deux avis à long terme concernant l'eau potable demeurent en vigueur dans deux communautés des Premières Nations.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 3,5 milliards de dollars aux Premières Nations pour construire et réparer des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et appuyer la gestion et l'entretien efficaces des réseaux d'eau dans les réserves.

s'est engagé à verser plus de 3,5 milliards de dollars aux Premières Nations pour construire et réparer des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et appuyer la gestion et l'entretien efficaces des réseaux d'eau dans les réserves. En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de près de 1,5 milliard de dollars pour concrétiser l'engagement du gouvernement à assurer aux communautés des Premières Nations la salubrité de leur eau potable, et de 114,1 millions de dollars par année par la suite pour accroître le soutien aux activités quotidiennes de fonctionnement et d'entretien des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves.

