EN MOYENNE PRENDRE LE TRANSPORT COLLECTIF PERMET D'ÉCONOMISER EN MOYENNE 7500 $ PAR ANNÉE

MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le transport collectif est l'option la moins dispendieuse pour se déplacer de façon quotidienne, selon les données du CAA à propos du budget moyen alloué annuellement à une automobile. En faisant le choix intelligent de prendre le transport collectif au lieu de l'auto, les résidents de la région métropolitaine économisent en moyenne 7500 $ par année.

Visuel de la campagne Le choix intelligent (Groupe CNW/exo)

« Les experts le disent, il est nécessaire de diminuer l'utilisation de l'auto-solo pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la congestion routière, déjà de retour aux niveaux prépandémiques. C'est pourquoi nous invitons les résidents de la région métropolitaine à faire le choix intelligent en montant à bord de nos trains, autobus et transports adaptés pour se déplacer, en remplacement de l'auto-solo. En plus de faire partie de la solution, ils pourraient réaliser des économies substantielles année après année », affirme Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité

La campagne Le choix intelligent a pour objectif de stimuler l'achalandage des services d'exo en mettant de l'avant les bénéfices économiques importants du transport collectif comparativement à l'auto solo. Le transport collectif est non seulement le choix intelligent pour réduire la congestion routière et protéger l'environnement, mais aussi pour faire des économies. Pour souligner ces économies s'élevant en moyenne à 7500 $ par année, exo lance un concours avec plusieurs prix à remporter, dont une trottinette électrique, un vélo et des titres de transport, ayant une valeur totale de… 7500 $ !

Selon les données du CAA, le budget moyen alloué à une voiture est de 11 000 $ par année. Douze titres mensuels Tous modes ABCD, qui permettent d'utiliser tous les modes sur l'ensemble du territoire de l'ARTM, coûtent 3060 $. Cela constitue une économie de 7940 $.

Pour en savoir plus et pour participer au concours : exo.quebec/evenement-intelligent

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

