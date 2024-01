RIVIÈRE-AU-RENARD, QC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que certaines pêches du Québec et du Canada atlantique font face à de graves défis, notamment en raison des changements climatiques et le bouleversement des écosystèmes aquatiques qui en résulte. Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé le lancement d'un plan de transition qui aidera les pêcheurs des communautés côtières du Canada, en plus de leur donner la prévisibilité dont ils ont besoin pour continuer leur important travail au cours des prochaines années.

Au Canada et partout dans le monde, les effets des changements climatiques et du réchauffement des océans sont indéniables. L'industrie des pêches vie et continuera de vivre des changements majeurs qui nous obligeront à réinventer nos façons de faire. Au cours des dernières années, les stocks de crevette nordique dans l'estuaire et le nord du golfe du Saint-Laurent ont atteint des niveaux critiques, alors que l'abondance du sébaste atteint des niveaux permettant la reprise des captures commerciales. C'est pourquoi, près de 30 ans depuis son moratoire, la ministre Lebouthillier a annoncé le retour de la pêche commerciale au sébaste de l'Unité 1 dès cette année. À cet effet, les pêcheurs de crevette se verront octroyés une allocation afin de les soutenir. Afin de favoriser la réconciliation, un bassin spécial est en cours de création pour soutenir la participation des communautés autochtones à la pêche.

La ministre Lebouthillier a également annoncé, sous réserve des négociations en cours avec ses homologues provinciaux, son intention de prolonger les Fonds des pêches du Québec et de l'Atlantique jusqu'en 2026, avec une priorité fédérale accordée aux projets innovants liés à la pêche au sébaste. Cette prolongation donnera ainsi les outils et moyens financiers dont nos pêcheurs ont besoin pour transiter vers cette nouvelle pêcherie.

Ouverture de la pêche commerciale au sébaste dans l'Unité 1

Le gouvernement du Canada reconnait toute l'importance historique de la pêche au sébaste pour les collectivités côtières du Canada atlantique et du Québec. La décision de rouvrir la pêche au sébaste de l'Unité 1, qui est fermée depuis 1995, a été prise en fonction des données les plus récentes sur les stocks, des points de vue des intervenants, et des avantages sociaux et économiques potentiels de cette pêche.

Cette réouverture s'effectuera en deux phases. Une première phase transitoire de deux ans permettra la récolte de données, donnera le temps nécessaire aux pêcheurs de se préparer, développer davantage les marchés et renforcer la capacité de transformation du secteur.

Une seconde phase de développement à long terme visant à établir une pêche au sébaste avec une clé d'allocation modernisée. Une phase qui, à la vue des données scientifiques actuelles, en serait une d'expansion.

Des discussions auront lieu au cours des prochaines semaines avec le Comité consultatif sur le sébaste, qui comprend des représentants du MPO, de l'industrie de la pêche et de la transformation, des groupes autochtones, des gouvernements provinciaux, et d'autres intervenants, afin de déterminer comment répartir les allocations pour chaque flottille, d'établir des mesures de gestion, et de mener des consultations sur le total autorisé des captures pour la saison de pêche 2024.

Crevette nordique de l'estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent

En raison de l'état des stocks de crevettes dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, Pêches et Océans Canada (MPO) annonce une baisse marquée du total autorisé des captures (TAC) pour la saison 2024.

Au total, pour les quatre stocks de crevettes, le TAC sera de 3 060 tonnes. Ce TAC assurera une modeste pêche, et ce tout en permettant aux stocks de crevettes de se reconstituer.

Des discussions auront prochainement lieu avec des représentants de l'industrie et des Premières Nations, pour mettre au point la façon dont cette allocation sera gérée.

« Le Canada, nation maritime aux premières loges des changements climatiques, se trouve présentement à la croisée des chemins. Face à ces nombreux défis, nous devrons faire preuve de résilience, de créativité, et surtout, ramer tous ensemble dans le même sens. En lançant aujourd'hui ce plan de transition robuste, notre gouvernement met la table pour l'avenir. Un avenir où nos enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants continueront de pêcher des poissons et fruits de mer de calibre mondial. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Au total, pour les quatre stocks de crevettes, le TAC sera de 3 060 tonnes (t), soit :

1 757 t pour Esquiman

488 t pour Anticosti

342 t pour Sept-Îles

473 t pour l'Estuaire

