TORONTO, le 26 mars 2025 /CNW/ - CUPANI Metals Corporation (« CUPANI » ou la « Société ») (CSE: CUPA) annonce avec beaucoup de tristesse que Douglas MacQuarrie, un membre estimé du conseil d'administration de la Société, est décédé la semaine dernière.

M. MacQuarrie était un géologue prospecteur, un directeur et un dirigeant d'entreprise chevronné et prospère. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université de la Colombie-Britannique en 1975, il a travaillé à titre de géologue prospecteur, une profession qui lui a permis de canaliser les passions qu'il nourrissait depuis l'âge de 17 ans. Il a bâti plusieurs entreprises, dont PMI Gold, Goknet Mining, Asante Gold et Cupani Metals. Il est décédé entouré de sa famille et son départ laisse dans le deuil des amis de longue date partout dans le monde, en particulier ceux à Whistler et au Ghana. Ses contributions et ses connaissances manqueront à toute l'équipe de CUPANI et nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Kim A.A. Hein (B. Sc. avec distinction et Ph. D), une collaboratrice-conseil de longue date de M. MacQuarrie, prendra en charge ses activités d'exploration et de gestion géologique, en vigueur immédiatement. Elle a accepté d'agir à titre d'administratrice indépendante de la Société. Elle compte plus de 35 années d'expérience dans les domaines de l'exploration minérale et de l'exploitation minière, de la recherche et du développement, de la gestion ainsi que de l'enseignement des géosciences. Elle s'est spécialisée dans la géologie structurale appliquée qui se rapporte à l'exploration minérale et à l'exploitation minière.

Diplômée de l'Université d'Adélaïde (Australie) avec un baccalauréat ès sciences (avec distinction) en géologie économique, Mme Hein a reçu la médaille Ralph Tate de 1989 en géologie et le prix Homestake de 1989 en géologie économique. Elle a obtenu un doctorat de l'Université de Tasmanie (Australie) en 1995. Vous trouverez une biographie plus complète ici.

Le chef de la direction de la Société, Brian Bosse, a écrit ce qui suit : « En tant qu'ami et partenaire d'affaires, je suis reconnaissant envers Douglas pour les années qu'il a passées à faire avancer Cupani. À partir d'aujourd'hui, la société prospérera et connaîtra du succès en s'appuyant sur les concessions minières et les algorithmes d'exploration qu'il a construits. J'aurais aimé qu'il soit témoin de notre fabuleux avenir. Sa personnalité chaleureuse a fait de notre entreprise une famille. »

Par l'intermédiaire de placements directs et indirects, la succession de M. MacQuarrie demeure et a l'intention de rester un important actionnaire de la Société.

À propos de CUPANI

CUPANI Metals Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « CUPA ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.CUPANImetals.com.

Renseignements prospectifs

Énoncé prospectif (énoncé Safe harbor) : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi en valeurs mobilières applicable. L'utilisation des mots « anticiper », « prévoir », « continuer », « s'attendre », « estimer », « objectif », « peut », « sera », « projet », « devrait », « prévoir », « potentiels » et d'autres expressions semblables visent à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faudrait pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car la Société ne peut garantir qu'ils s'avéreront exacts. Puisque les énoncés prospectifs portent sur les événements et les conditions futurs, ils comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont actuellement prévus en raison d'un certain nombre d'hypothèses, de facteurs et de risques, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la Société de les contrôler ou de les prédire. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter, les conditions sur les marchés du financement par actions, la volatilité des marchés boursiers, les risques non quantifiables liés aux mesures et aux interventions gouvernementales, la résiliation de toute entente, les modifications aux lois ou aux exigences en matière de permis, le défaut d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires ainsi que les risques cernés dans le rapport de gestion annuel de la Société. La direction a fourni le résumé ci-dessus des risques et des hypothèses liés aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse afin de fournir aux lecteurs une perspective plus complète des activités futures de la Société. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs et, par conséquent, aucune assurance ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, ou, si c'est le cas pour l'un d'entre eux, quels avantages la Société en retirera. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué de presse et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autres.

La bourse canadienne et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Brian Bosse, Directeur et chef de la direction, CUPANI Metals Corp., [email protected], +14168445712