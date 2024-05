Soutenir les mères et les enfants dans le besoin à l'échelle nationale

NEW YORK, 12 mai 2024 /CNW/ - Pour célébrer la fête des Mères, LILYSILK , la marque de soie la plus en vue au monde, qui a pour mission d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, est fière d'appuyer l'organisme national sans but lucratif Baby2Baby et de les aider à en offrir 250 000 couches pour les familles dans le besoin aux États-Unis.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de LILYSILK à soutenir les collectivités vulnérables et à améliorer la qualité de vie, conformément à ses valeurs fondamentales de compassion et de responsabilité d'entreprise.

LILYSILK appuie fièrement Baby2Baby en aidant l’organisation à fournir 250 000 couches aux mères et à leurs bébés à l’échelle nationale

Un engagement à faire une différence

Baby2Baby est un organisme national sans but lucratif qui fournit aux enfants vivant dans la pauvreté des couches, des vêtements et tout le nécessaire que chaque enfant mérite d'avoir. Près de la moitié des familles soutenues par Baby2Baby sont dirigées par des mères célibataires qui doivent souvent prendre des décisions difficiles, comme choisir entre acheter de la nourriture ou des couches. Les données révèlent qu'une famille américaine sur deux a de la difficulté à se payer suffisamment de couches pour garder son bébé ou son enfant propre, au sec et en santé. Lorsque Baby2Baby fournit des produits essentiels aux enfants, les familles peuvent consacrer leurs ressources extrêmement limitées à la nourriture et au loyer.

Dans l'esprit de la fête des Mères, LILYSILK encourage sa communauté à partager les célébrations personnelles du statut de maman. Qu'il s'agisse de traditions précieuses ou de simples gestes d'appréciation, ces histoires soulignent l'amour et le dévouement des mères partout dans le monde. LILYSILK est reconnaissante du soutien continu de ses clients et partenaires, qui a des répercussions importantes sur la vie des mères et des enfants à l'échelle nationale.

« Nous sommes fiers d'appuyer Baby2Baby et sa mission de fournir des articles essentiels aux mères et aux enfants dans le besoin, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. La fête des Mères n'est pas seulement une occasion de célébrer, c'est aussi un rappel poignant des défis quotidiens que de nombreuses familles doivent relever. En fournissant ces articles essentiels, nous visons à alléger le fardeau des mères partout au pays et à partager la joie en cette journée spéciale. »

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde et notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Pour en savoir plus, consultez le site Web de LILYSILK .

