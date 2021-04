En hommage à François Duchesne - Des activités mieux-être s'inscrivent au programme L'art d'être humain

« En complicité avec la famille de François, dont sa sœur Marie-Josée Duchesne, le MNBAQ a voulu associer le nom de François Duchesne à notre programme L'art d'être humain, qui permettra, à travers l'art, d'apaiser et de peut-être transformer la vie des gens. Avec des moyens concrets, qui sont à notre portée, nous souhaitons contribuer à façonner un monde meilleur. », de dire Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ. « Convaincu que l'art participe au mieux-être, François avait fait de l'accessibilité au Musée au plus grand nombre son cheval de bataille. », de rajouter M. Murray. « Il a su nous mobiliser dans la poursuite de ce noble objectif au cœur de notre planification stratégique. Nous poursuivons donc son legs. »

Travailler avec une art-thérapeute

Les équipes du Musée travaillent en étroite collaboration avec Sophie Lessard-Latendresse, historienne de l'art et art-thérapeute, à l'élaboration de ces activités spéciales. À partir des œuvres de la collection nationale et des expositions du Musée, elles permettront l'expression de soi et des émotions qui engendrent le mieux-être.

« Mon frère aimait les gens, les arts et tout particulièrement ce musée. Il aurait été touché de savoir que des activités destinées au mieux-être des participants s'ajoutent à la programmation du MNBAQ. », de dire Marie-Josée Duchesne, sœur de François Duchesne. « La délicatesse du Musée, en honorant sa mémoire, nous touche énormément, ma famille et moi. Ce geste lumineux, ce geste d'espoir tourné vers la communauté, nous aidera à poursuivre notre deuil. »

Nouvelle série de vidéos : Une œuvre ressentie

Série de 8 épisodes, diffusion mensuelle depuis décembre 2020



Disponible sur YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, le site et le blogue de la collection nationale du MNBAQ

Interagir avec les œuvres d'art autrement, les aborder avec les émotions et les questionnements qu'elles font jaillir en soi, plutôt qu'avec des connaissances axées sur l'histoire de l'art, c'est ce que propose Sophie Lessard-Latendresse, historienne de l'art et art-thérapeute à travers la série Une œuvre ressentie. Cette approche contemplative, qui mène à l'introspection et à la réflexion, permet de démultiplier nos sens et ainsi faire l'expérience du moment présent.

Pour avoir un aperçu de la série Une œuvre ressentie :

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-krEosRvUOiTVaA1Vy9Kac6PtnjCj1DK

Ateliers L'art pour soi(e)

Les 27 mai et 3, 10 et 17 juin 2021

Nombre de places limité / réservations obligatoires

Inscriptions : dès le 10 mai à mnbaq.org

Donnée par une art-thérapeute, dans un contexte inclusif et bienveillant, cette série d'ateliers sur mesure permettra au MNBAQ et à sa collection de devenir un espace de ressourcement et un incubateur de mieux-être. En jetant un regard sensible et sensoriel sur des œuvres choisies, comme préambule pour aborder son quotidien et son vécu différemment, chaque atelier deviendra un moment de création libre pour les participants. Cet outil d'expression et d'introspection permettra de créer, à travers le dialogue et le partage, et viendra renforcer les bienfaits de l'art à son contact. Cet espace de liberté absolue permettra de tisser un lien unique avec le MNBAQ et de s'offrir un moment pour soi, loin du rythme effréné de nos vies.

Visites velours

Dès septembre 2021

Nombre de places limité / réservations obligatoires

Inscriptions : dès le 30 août 2021 à mnbaq.org

À l'image des visites guidées du Musée, des parcours mieux-être seront proposés au grand public et offerts par les guides-animateurs du Musée. Afin de répondre au besoin de ressourcement des participants, ces derniers exploreront les œuvres exposées d'une autre manière, soit en savourant le pouvoir salvateur de l'image pour nourrir son âme et son ressenti. En complément parfait aux parcours historiques, ces visites offriront toute une série d'outils pour s'apaiser, pour s'offrir un moment de qualité à travers l'art. Un atelier de création à la fin du parcours conclura cette expérience transcendante.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

Renseignements: 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 /mnbaq.org; Pour une entrevue avec Josée Duhaime, directrice de la médiation et de l'expérience visiteur au MNBAQ, contactez : [email protected] | 418 262-4681

