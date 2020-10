En direct de la Station spatiale - GGconversations avec Chris Cassidy and Kate Rubins

OTTAWA, ON, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a tenu une conversation virtuelle le lundi 19 octobre avec les astronautes Chris Cassidy et Kate Rubins, qui se trouvent à bord de la Station spatiale internationale. Cette conversation sera diffusée sur le site Web de la gouverneure générale le jeudi 22 octobre 2020, à 13 h 30.

Chris Cassidy est membre des forces spéciales de la marine américaine (Navy Seal) et a été sélectionné comme astronaute par la NASA en 2004. Il est vétéran de deux vols spatiaux, à savoir la mission STS-127, où il était compagnon d'équipage de madame Payette, et la mission Expedition 35. Après six mois à bord de la Station spatiale en tant que commandant dans le cadre de la mission Expedition 63, il reviendra sur Terre le mercredi 21 octobre.

Kate Rubins est une microbiologiste et virologiste qui a été sélectionnée par la NASA en 2009. Elle a effectué son premier vol spatial lors de la mission Expedition 48/49, où elle est devenue la première personne à séquencer l'ADN dans l'espace. Elle est actuellement à bord de la Station spatiale internationale pour un séjour de six mois en tant qu'ingénieure de vol au sein de l'équipage des missions Expedition 63/64.

GGconversations est une série novatrice qui rassemble les Canadiens et les met en contact avec des invités de différents horizons.

La vidéo sous-titrée en français sera mise en ligne à https://www.gg.ca/fr/ggconversations.

Suivez GGJuliePayette sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Ashlee Smith, Attachée de presse de la gouverneure générale, 343-548-1857, [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/