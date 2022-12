En collaboration avec les Inuit de Gjoa Haven, Parcs Canada reprend les recherches sur l'épave du HMS Erebus

Les projets de recherche du printemps et de l'été 2022 ont permis d'évaluer l'état du site de l'expédition de Franklin.

GATINEAU, QC, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Piliriqatigiingniq - la valeur sociétale inuit ou Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) qui consiste à travailler ensemble pour une cause commune - a été mise en pratique par Parcs Canada et les Inuit de Gjoa Haven avec la reprise des recherches sur l'épave du HMS Erebus. Le travail sur le terrain continue de fournir de l'information sur l'état de l'épave et de son environnement, et permet de mieux comprendre l'évolution de l'histoire de l'expédition de Franklin de 1845.

Un archéologue subaquatique de Parcs Canada observe un cabillot sur le pont supérieur du HMS Erebus, septembre 2022. Crédit: Marc-André Bernier, Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Cette année, en étroite collaboration avec les gardiens inuit de Gjoa Haven de la Nattilik Heritage Society, les archéologues subaquatiques de Parcs Canada ont pu retourner sur le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror pour y effectuer d'importants travaux archéologiques. Ce travail comprenait la navigation d'un véhicule téléguidé (VTG) sous la glace sur le site du HMS Erebus en avril et mai et la plongée sur le site en septembre.

En avril et mai 2022, les archéologues de Parcs Canada et les gardiens de Gjoa Haven se sont rendus sur place pour établir un camp sur la glace au-dessus du site du HMS Erebus afin de vérifier son état physique et de recueillir de nouvelles images et données de terrain. Comme l'épave n'avait pas été inspectée depuis plus de deux ans et demi, l'inspection du site était particulièrement importante. Elle s'est déroulée avec succès et les gardiens ont joué un rôle clé dans la logistique des opérations sur glace du printemps, notamment le transport, l'installation du camp, la surveillance de la faune et la participation aux activités archéologiques.

En septembre 2022, les opérations de recherche archéologique et les fouilles ont repris au HMS Erebus, depuis le NO David Thompson et la barge de soutien Qiniqtirjuaq. L'équipe a effectué 56 plongées individuelles sur une période de 11 jours. Parmi les réalisations de cette année, les archéologues de Parcs Canada ont acquis une meilleure compréhension des changements apportés à l'épave, ont commencé à fouiller ce qui pourrait être la cabine du second lieutenant, ont poursuivi les fouilles de ce que l'on croit être la cabine du troisième lieutenant et ont terminé les fouilles d'une partie du garde-manger du maître valet du capitaine. Les activités d'excavation du HMS Erebus comprenaient la récupération minutieuse de 275 artefacts de l'épave. Ces artefacts sont la propriété conjointe de la Fiducie du patrimoine inuit et du gouvernement du Canada.

Les travaux sur le terrain en 2022 ont confirmé que les changements physiques de l'épave du HMS Erebus se poursuivent, très probablement en raison des vagues générées par les tempêtes de vent. Parcs Canada et les gardiens du site continuent de surveiller et d'étudier ces changements, notamment l'influence du changement climatique sur le site.

Des images des artefacts inédits de la campagne sur le terrain de 2019 sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada et sur les comptes de médias sociaux @PCArcheologie. D'autres mises à jour de la campagne sur le terrain de 2022 seront fournies en temps opportun.

« Situées dans l'un des environnements marins les plus uniques et les plus sensibles de la planète, les épaves du HMS Erebus et du HMS Terror comptent parmi les épaves en bois les mieux préservées au monde. Les importantes recherches archéologiques sur place continuent de nous permettre de mieux comprendre l'effet du changement climatique sur la région et nous aide à préserver et à protéger un patrimoine naturel et culturel irremplaçable. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'histoire orale inuit a conduit à la découverte des épaves du HMS Erebus et du HMS Terror et son héritage est respecté par la préservation des artefacts en copropriété qui aident à raconter l'histoire de l'expédition de Franklin de 1845. Les Inuit continuent de faire partie de l'histoire grâce à la collaboration et à la coopération, tout comme le soutien apporté par le programme de gardiens, assurant la protection et la mise en valeur du site historique national. »

Fred Pedersen

Président, Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin



Les faits en bref

Le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus -et-du-HMS Terror est le premier lieu historique national au Nunavut à être géré en collaboration. Le HMS Terror a été ajouté au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus -et-du-HMS Terror en 2017, assurant la protection juridique du site de l'épave en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada . L'épave du HMS Erebus a été ajoutée au Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada en 2015.

-et-du-HMS est le premier lieu historique national au à être géré en collaboration. Le HMS a été ajouté au lieu historique national des Épaves-du-HMS -et-du-HMS en 2017, assurant la protection juridique du site de l'épave en vertu de la . L'épave du HMS a été ajoutée au en 2015. Formé en 2016, le Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin, composé de membres de la collectivité et de représentants de la Kitikmeot Inuit Association, de la Fiducie du patrimoine inuit, du gouvernement du Nunavut , de l'industrie du patrimoine et du tourisme et de Parcs Canada, donne des conseils sur la gestion des épaves jusqu'à ce qu'une entente concernant les répercussions et les avantages pour les Inuit soit conclue entre Parcs Canada et la Kitikmeot Inuit Association.

, de l'industrie du patrimoine et du tourisme et de Parcs Canada, donne des conseils sur la gestion des épaves jusqu'à ce qu'une entente concernant les répercussions et les avantages pour les Inuit soit conclue entre Parcs Canada et la Kitikmeot Inuit Association. Depuis 2017, un programme de gardiens est en place sur le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus -et-du HMS Terror . Ce dernier fait participer les Inuit de Gjoa Haven à la protection et la surveillance des épaves de l'expédition de Franklin et aide à intégrer le savoir inuit dans les activités et la gestion du lieu historique national par Parcs Canada.

-et-du HMS . Ce dernier fait participer les Inuit de à la protection et la surveillance des épaves de l'expédition de Franklin et aide à intégrer le savoir inuit dans les activités et la gestion du lieu historique national par Parcs Canada. En raison de contraintes de calendrier et de logistique, l'épave du HMS Terror n'a pas été visitée en 2022.

n'a pas été visitée en 2022. Depuis 2018, tous les artefacts nouvellement découverts du HMS Erebus et du HMS Terror sont la propriété conjointe du gouvernement du Canada et des Inuit. En avril 2019, le gouvernement du Canada et la Fiducie du patrimoine inuit ont signé un protocole d'entente détaillant la manière dont les deux organisations travailleront ensemble pour protéger, étudier, conserver et faire connaître les artefacts de l'expédition de Franklin.

et du HMS sont la propriété conjointe du gouvernement du et des Inuit. En avril 2019, le gouvernement du et la Fiducie du patrimoine inuit ont signé un protocole d'entente détaillant la manière dont les deux organisations travailleront ensemble pour protéger, étudier, conserver et faire connaître les artefacts de l'expédition de Franklin. En août 2019, Parcs Canada a diffusé des images vidéo extraordinaires et inédites du HMS Terror dans le cadre de l'une des entreprises d'archéologique subaquatiques les plus importantes et les plus complexes de l'histoire du Canada . En s'appuyant sur la toute première exploration remarquable de l'intérieur du HMS Terror , l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada, en collaboration avec les Inuit, a récupéré plus de 350 artefacts du HMS Erebus .

dans le cadre de l'une des entreprises d'archéologique subaquatiques les plus importantes et les plus complexes de l'histoire du . En s'appuyant sur la toute première exploration remarquable de l'intérieur du HMS , l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada, en collaboration avec les Inuit, a récupéré plus de 350 artefacts du HMS . En soutenant la saison de recherche de 2022, le gouvernement du Canada donne suite à la deuxième année d'un engagement de quatre ans pris dans le cadre du budget de 2021 pour accélérer les travaux d'archéologie et de conservation sur les sites de l'expédition de Franklin.

