En cette période fortement achalandée, Urgences-santé et Santé Québec rappellent que bien utiliser les services préhospitaliers est un geste qui compte

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Depuis le 15 novembre dernier, Urgences-santé observe une augmentation importante du volume d'appels entrants au centre de communication santé (CCS) pour Montréal et Laval. Cette hausse est en partie attribuable à la grippe, à la gastro-entérite et aux infections respiratoires qui se manifestent plus tôt qu'à l'habitude cette année.

Cette situation se traduit par :

une augmentation de 250 à 300 appels par jour à plusieurs occasions au cours des 4 dernières semaines, ce qui représente une augmentation de plus de 26 % comparativement aux périodes similaires, et de 13 % comparativement à la période grippale de l'année dernière;

une accentuation de la situation dans les 7 derniers jours : jusqu'à 1 200 appels par jour, soit près de 500 appels de plus que la moyenne habituelle.

Demande aux usagers du service préhospitalier

Lorsque les paramédicaux arrivent à votre domicile et évaluent que votre condition de santé est stable, ceux-ci pourraient contacter une infirmière pour effectuer une coévaluation, afin de vous offrir une trajectoire de soins plus adaptée à vos besoins. Cette mesure contribue également à désengorger les urgences et favorise l'augmentation de la disponibilité des ressources ambulancières. Nous vous invitons à faire confiance à l'expertise des professionnels de la santé et à accueillir leurs recommandations, y compris les réorientations proposées, afin de recevoir les soins les plus appropriés pour votre situation.

Dans le cas où un transport ambulancier serait maintenu, et lorsque le contexte hospitalier et l'état de santé de l'usager le permettent, il est également possible que les paramédicaux conduisent la personne directement dans la salle d'attente de l'urgence, sans l'accompagner au triage. Cela favorise l'augmentation de la disponibilité des ressources ambulancières et permet d'intervenir plus rapidement pour répondre aux appels urgents.

« Notre priorité sera toujours de soigner et de transporter les patients dont la vie est en danger, c'est notre Mission et notre devoir envers la population! Il faut utiliser d'autres options que l'ambulance lorsque votre état de santé est stable. Nos paramédicaux et nos répondants médicaux d'urgence sont toujours engagés et bienveillants, et sachez que l'utilisation appropriée des services préhospitaliers d'urgence nous aide grandement à répondre plus rapidement aux appels urgents et à réduire la pression de travail sur nos équipes », souligne Patrick Liard, directeur général adjoint opérationnel à Urgences-santé.

Effet sur les urgences et rappel des options

Chaque transport préhospitalier vers l'urgence ajoute une charge supplémentaire sur les équipes soignantes déjà mobilisées, ce qui peut ralentir la prise en charge des cas critiques.

Le taux d'occupation des civières, à 11 h le 18 décembre 2025, se situe à :

132,2 % pour l'ensemble du Québec;

156,4 % pour le grand Montréal, incluant la Montérégie, Laval, les Laurentides et Lanaudière;

121,4 % pour les urgences pédiatriques.

Selon son état de santé, il est possible d'éviter l'urgence en consultant d'autres services. La population est invitée à :

consulter les fiches santé offertes en ligne pour se soigner à la maison : Période hivernale - Adultes; Sante_Quebec-web_en-adultes.pdf; Période hivernale - Enfants; Sante_Quebec-web_en-enfants.pdf;

contacter le 811, option 1 Info-Santé; le 811, option 2 Info-Social; son pharmacien communautaire; sa clinique médicale.



Si vous n'avez pas de médecin de famille, consultez gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr ou composez le 811, option 3.

« Toute visite supplémentaire à l'urgence, dans l'ensemble du Québec, exerce une pression qui est très importante sur nos équipes tant hospitalières que préhospitalières. Nous demandons la vigilance de la population afin d'y recourir avec pertinence. Nous remercions d'ailleurs l'ensemble des équipes en place », mentionne Véronique Wilson, directrice générale, coordination, accès, services intégrés d'urgence et de première ligne à Santé Québec.

Santé Québec rappelle à la population que si une situation de santé cause de l'inquiétude et nécessite un transport préhospitalier ou une visite à l'urgence, il ne faut jamais hésiter à s'y rendre ou à communiquer avec le 911.

SOURCE Santé Québec

Renseignements : Ligne média de Santé Québec : 418 781-6209, [email protected]