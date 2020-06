En cette Journée nationale des peuples autochtones, prenons le temps de réfléchir aux paroles des leaders autochtones

OTTAWA, ON, le 21 juin 2020 /CNW Telbec/ - L'Association médicale canadienne (AMC) reconnaît qu'il existe bel et bien des inégalités structurelles et un racisme systémique dans le système de santé et dans la société. Nous avons la responsabilité collective de faire en sorte que ça change, maintenant plus que jamais. Nous devons agir et travailler aux côtés des communautés marginalisées et racisées pour créer un avenir meilleur.

En cette Journée nationale des peuples autochtones, nous prenons le temps de réfléchir aux perspectives que les leaders autochtones ont présentées à l'AMC au cours des dernières années. Ils nous parlent d'édifier un système de santé digne de confiance et adapté à la culture de chacun, où nous reconnaissons la nécessité de faire mieux - et où nous ferons mieux. Un système où nous nous traitons avec respect les uns les autres et où nous respectons nos patients. Ils nous rappellent les inégalités qui existent et lancent un appel à l'action pour faire en sorte que tout le monde ait accès à des soins de santé de qualité. Ils nous rappellent la nécessité de faire preuve d'ouverture et de nous préparer à accepter la réalité même si elle nous rend mal à l'aise afin de véritablement faire avancer le processus de réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada. Je vous invite à les écouter ici.

Tous les médecins se doivent de respecter les principes énoncés dans le Code d'éthique et de s'engager à « entretenir des relations collaboratives et respectueuses avec les patients et les communautés autochtones du Canada, en s'efforçant de comprendre et de mettre en œuvre les recommandations en matière de santé formulées dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. »

Le moment est venu de changer la donne.

Dr Sandy Buchman, président de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour organiser une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, [email protected], 613 806-1865