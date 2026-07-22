En cette Journée mondiale du cerveau, n'importe qui au pays peut maintenant mesurer son stress au moyen d'un téléphone intelligent

Dans le cadre d'un appel à l'action à l'échelle nationale, l'Institut ontarien du cerveau s'est allié à Mobio Interactive pour combiner la recherche en santé cérébrale et l'innovation numérique. Cette collaboration permet ainsi d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes un aperçu personnalisé de l'un des facteurs les plus courants et les plus mal compris ayant une influence sur la santé cérébrale.

TORONTO, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- À l'occasion de la Journée mondiale du cerveau, l'Institut ontarien du cerveau (IOC) et Mobio Interactive invitent les gens à repenser leur rapport au stress grâce au Défi Dawn DTx de cinq jours pour la santé du cerveau.

Cette initiative publique et gratuite invite les participants à évaluer leur niveau de stress pendant cinq jours, du 22 au 26 juillet, à l'aide de l'application Dawn DTx. Il s'agit d'auto-évaluations quotidiennes, associées à des vidéos prises au moyen d'un téléphone intelligent, afin de cartographier le stress interne du cerveau et du corps en seulement 30 secondes. Les données permettent de générer un rapport de stress personnalisé, qui aidera chaque participant à comprendre ses propres signaux de stress.

On considère souvent le stress comme quelque chose à éviter. L'IOC et Mobio Interactive proposent une nouvelle approche : comprendre le stress comme première étape importante vers une meilleure santé cérébrale. Ce défi offre aux participants un moyen simple et fondé sur des données scientifiques de repérer les facteurs susceptibles d'influencer leur concentration, leur sommeil, leur humeur, leur productivité et leur bien-être général.

« Le stress nous affecte tous, mais beaucoup de gens ne disposent pas des outils nécessaires pour comprendre comment il influence leur santé cérébrale », a expliqué le Dr Tom Mikkelsen, PDG et directeur scientifique de l'IOC. Grâce à notre partenariat avec Mobio Interactive, nous mettons à la disposition du grand public des outils innovants dédiés à la santé cérébrale, tout en fournissant des informations personnalisées qu'ils peuvent mettre en pratique au quotidien. »

Cette initiative témoigne de la volonté de l'IOC de transformer la recherche en neurosciences en outils concrets destinés à améliorer la vie des gens. En associant expertise scientifique et innovation numérique, ce partenariat permet de mieux comprendre la santé cérébrale, de la mesurer et d'agir concrètement pour la favoriser.

Au cours de ces cinq jours, les participants effectueront chaque jour de brefs bilans et pourront lire les textes proposés par l'application. Ils recevront un rapport individuel qui mettra en évidence leurs schémas de stress et qui leur permettra de les comparer au fil du temps, ainsi qu'avec l'ensemble des participants au défi. Pour y participer, aucun matériel externe, aucune montre intelligente, ni aucun appareil portable n'est nécessaire. Ce suivi précis de la santé est donc accessible à tous, à condition de disposer d'un téléphone intelligent.

« La technologie de Mobio rend visibles des signaux physiologiques invisibles », a illustré le Dr Bechara Saab, cofondateur et PDG de Mobio Interactive. L'application Dawn DTx propose une méthode novatrice pour mesurer l'état de stress global d'une population en se basant sur des données physiologiques. Lorsque le stress peut être mesuré de façon tangible, les ressentis authentiques des individus sont validés, et la santé mentale bénéficie enfin de données objectives comme celles qui ont permis des avancées remarquables en médecine physique au cours du dernier siècle. « Après tout, réduire l'incertitude est la clé pour ouvrir la voie à la médecine de précision. »

Au-delà de la participation individuelle, l'IOC et Mobio Interactive invitent les employeurs, les associations locales et d'autres partenaires à faire connaître ce défi à leurs employés, leurs membres et leur communauté. Alors que les discussions sur le bien-être au travail et la santé cérébrale ne cessent de prendre de l'ampleur, ce défi offre un moyen simple de transformer cet intérêt en action concrète.

La campagne s'articule autour d'un message simple : « Le stress n'est pas un problème en soi. Ne pas comprendre ce qu'il nous dit, ça oui. » En fournissant des informations adaptées et en favorisant la réflexion quotidienne, le défi transforme une expérience autrement invisible en données significatives, aidant ainsi les participants à mieux comprendre leur stress et à réagir en conséquence. Dans un contexte marqué par une hausse importante de l'épuisement professionnel et des sources de distraction, le besoin d'un outil objectif pour mesurer le stress n'a jamais été aussi grand.

Relève le défi. Deviens partenaire.

À l'occasion de cette Journée mondiale du cerveau, l'IOC et Mobio Interactive invitent tout le monde à participer à une nouvelle réflexion sur la santé cérébrale.

Les gens peuvent s'inscrire gratuitement au « Défi Dawn DTx de cinq jours pour la santé du cerveau » et ainsi obtenir des informations personnalisées sur leur niveau de stress. Il s'agit d'un premier pas concret vers une meilleure compréhension de leur santé cérébrale.

Les entreprises peuvent collaborer en faisant découvrir ce défi à leur personnel, à leurs membres ou à leur communauté. Ce faisant, elles permettront à plus de personnes d'avoir accès à des ressources fondées sur des données scientifiques, tout en démontrant leur engagement pour la santé et le bien-être.

Que vous souhaitiez mieux comprendre votre propre stress ou favoriser la création de communautés et de milieux de travail plus sains, le défi ne dure que cinq jours.

Pour en savoir plus, vous inscrire ou devenir partenaire, rendez-vous sur le site https://braininstitute.ca/

À propos de l'Institut ontarien du cerveau

L'Institut ontarien du cerveau (IOC) est un organisme à but non lucratif financé par la province, qui accélère la découverte et l'innovation, au profit de la patientèle et de l'économie. Avec pour objectif de faire de l'Ontario un leader mondial dans les domaines de la recherche sur le cerveau, de la commercialisation et des soins, l'IOC réunit des chercheurs, des cliniciens, des partenaires de l'industrie, des patients et leurs représentants dans le cadre d'une approche collaborative fondée sur la science d'équipe. Celle-ci permet ainsi d'accélérer la recherche et le développement de produits et de services novateurs qui améliorent la qualité de vie des personnes atteintes d'un trouble cérébral.

À propos de Mobio Interactive

Pour répondre à la demande en forte croissance en matière de soins de santé mentale efficaces à l'échelle mondiale, Mobio Interactive a développé et commercialisé une plateforme mobile de diagnostic et de psychothérapie numérique, entièrement basée sur l'IA, qui intègre une technologie dont personne d'autre ne dispose. Cette plateforme constitue une excellente solution provisoire pour les patients en attente de recevoir des soins de santé. Elle intègre des outils de télésurveillance pratiques et évolutifs qui facilitent la prise de décisions cliniques et la personnalisation du traitement en fonction de mesures objectives d'efficacité en temps réel.

SOURCE Ontario Brain Institute

Personne-ressource pour les médias : L'Institut ontarien du cerveau : Christa Studzinski, directrice des relations externes et des partenariats | [email protected] ; Mobio Interactive : Dr Bechara Saab, PDG et directeur scientifique chez Mobio Interactive | [email protected]