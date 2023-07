En cette année d'anniversaire, FAW connaît un essor de ses ventes à l'étranger

BEIJING, le 28 juill. 2023 /CNW/ -- Un reportage du China Daily :

Le principal constructeur automobile chinois, FAW Group, a enregistré une forte augmentation de ses exportations de véhicules au premier semestre de cette année, alors qu'il continue d'accroître sa présence sur le marché mondial.

Le 15 juillet dernier, le 55,77 millionième véhicule du groupe FAW est sorti de la chaîne de production à Changchun, dans la province du Jilin. (PRNewsfoto/China Daily)

Sa marque haut de gamme, Hongqi, a enregistré une hausse de ses exportations de 172 %, pour un total de 5 003 véhicules, tandis que la marque Jiefang a connu une augmentation de 122 %, pour un total de 18 001 véhicules. Bestune a vendu 7 029 véhicules à l'étranger, en hausse de 127 % par rapport à l'année précédente.

En 2022, les activités de FAW à l'étranger couvraient 85 pays et régions, dont l'Europe, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Comptant sur plus de 120 concessionnaires étrangers, elle a exporté un total de 400 000 véhicules. La société exploite trois filiales en Europe de l'Est, en Afrique du Sud et en Tanzanie, qui emploient plus de 300 travailleurs locaux.

FAW a mis sur pied de nombreux projets de coopération internationale et a établi une chaîne industrielle de l'automobile intégrée pour les marchés mondiaux, qui englobe la recherche et le développement, l'approvisionnement, la fabrication, la logistique et le marketing. Ces initiatives ont accru la présence de FAW au sein des marchés étrangers haut de gamme.

FAW Group, qui est établi à Changchun, dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, a célébré son 70e anniversaire le 15 juillet, alors que son 55,77 millionième véhicule est sorti de la chaîne de production.

Le 13 juillet 1956, le premier véhicule fabriqué en Chine, le camion de chargement Jiefang, est sorti de la chaîne de montage de FAW, mettant ainsi fin à l'incapacité de la Chine de produire des véhicules automobiles. FAW a créé le modèle Dongfeng, la première voiture de tourisme chinoise, et le Hongqi, la première berline de luxe du pays, qui ont permis au constructeur automobile de devenir un symbole de l'industrie automobile chinoise.

Au cours des 70 dernières années, la loyauté, la sagesse et le dur labeur des générations d'employés de FAW ont propulsé la croissance, l'expansion et l'innovation de l'entreprise, donnant lieu à des réalisations remarquables.

Le bénéfice d'exploitation de FAW s'établit à près de 8,3 billions de yuans (1,16 billion de dollars) à l'heure actuelle, et le bénéfice total et les revenus après impôt de l'entreprise s'élèvent à plus de 1,87 billion de yuans. Le total de ses actifs dépass 600 milliards de yuans.

La valeur de la marque FAW s'élève à plus de 420 milliards de yuans en 2023, tandis que la valeur des marques Jiefang et Hongqi dépasse 110 milliards de yuans chacune.

Le 70e anniversaire de FAW marque également le 35e anniversaire de son partenariat avec Volkswagen et Audi. Le 14 juillet, les trois parties ont signé un protocole d'entente visant le renforcement de la coopération stratégique à Changchun.

FAW et Volkswagen ont annoncé leur intention d'améliorer conjointement le portefeuille de produits de Volkswagen, de favoriser le développement des véhicules électriques et d'introduire davantage de technologies chinoises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2164984/image_1.jpg

SOURCE China Daily

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chuan Ma, [email protected]