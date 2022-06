Un Canadien sur six est confronté à l'infertilité ; Organon Canada continue de travailler avec ses partenaires pour défendre les intérêts des patients et améliorer l'accès aux soins

KIRKLAND, QC, le 17 juin 2022 /CNW/ - Organon Canada, une filiale d'Organon (NYSE : OGN) une entreprise mondiale de soins de santé pour les femmes, reconnaît que le Mois mondial de sensibilisation à l'infertilité est l'occasion de souligner l'importance de l'accès aux soins de santé reproductive. En écoutant et en autonomisant les personnes qui veulent devenir parents, Organon vise à :

reconnaître et mettre en lumière les obstacles liés à la fertilité

aider à éliminer les obstacles liés à la fertilité

plaidoyer et soutenir les futurs parents dans leur parcours unique vers la création d'une famille.

Au Canada, environ un couple sur six est confronté à l'infertilité.[i] Souvent, ce sont les femmes qui portent le fardeau de la stigmatisation et du blâme, même si des personnes de tous les genres peuvent en faire l'expérience. [ii] Organon encourage les personnes qui ont rencontré - ou qui rencontrent encore - des obstacles liés à la fertilité à en parler ouvertement, si elles sont à l'aise, afin de contribuer à briser les tabous et à sensibiliser les personnes qui tentent de créer une famille.

« Nous savons que le parcours de la fertilité peut comporter toute une série de rebondissements émotionnels, physiques, cliniques, financiers et juridiques, et qu'il suit rarement un seul et même chemin. Nous nous engageons à améliorer le parcours de la fertilité pour les personnes qui veulent devenir parents qui ont des difficultés à concevoir un enfant », a déclaré Amy Cairns, directrice exécutive, santé des femmes et marques établies chez Organon Canada.

Grâce aux innovations en médecine de la reproduction, comme la fécondation in vitro (FIV), l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI), l'insémination intra-utérine (IIU), le don d'ovules et de spermatozoïdes, la congélation d'ovules et la maternité de substitution, un nombre croissant de familles dans le monde peuvent s'agrandir.

Les Canadiennes et Canadiens devraient pouvoir agrandir leur famille, quels que soient leur lieu de résidence, leur situation financière, leur orientation sexuelle, leur genre, leur statut relationnel ou leur origine culturelle. Le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes qui ont connu ou connaissent des obstacles similaires peut les aider à identifier la bonne approche et les prochaines étapes de leur parcours.

« Fertility Matters Canada se consacre à donner aux Canadiennes et Canadiens les moyens d'atteindre leurs objectifs en matière de santé reproductive en leur offrant du soutien, de la sensibilisation, de l'information et de l'éducation et en favorisant l'égalité d'accès aux traitements de fertilité, a déclaré Carolynn Dubé, directrice générale de Fertility Matters Canada. Alors que nous cherchons à poursuivre la sensibilisation, collaborer avec divers partenaires comme Organon Canada permet de renforcer nos voix et l'expérience des patients. Ensemble, nous faisons un pas de plus vers l'élimination des obstacles liés à la fertilité. »

Avec Fertility Matters Canada, Organon plaide fermement en faveur d'une approche inclusive et personnalisée du traitement, des soins et du soutien en matière de fertilité, indépendamment de l'orientation sexuelle et de l'état civil.

Pour plus d'informations sur la sensibilisation à l'infertilité et le travail d'Organon pour soutenir les futurs parents au Canada, visitez www.organon.ca.

Pour plus d'informations sur les groupes de soutien et le travail de Fertility Matters Canada pour soutenir les personnes qui rencontrent des obstacles à la fertilité au Canada, visitez www.fertilitymatters.ca.

À propos d'Organon

Organon (NYSE : OGN) est une société mondiale de soins de santé créée à la suite d'une scission avec Merck, (NYSE : MRK) connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, axée sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie., L'entreprise dispose d'un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits dans une gamme de domaines thérapeutiques variés. Menés par le portefeuille de santé reproductive couplé à une activité de biosimilaires en expansion et à une franchise stable de médicaments établis, les produits d'Organon génèrent de solides flux de trésorerie qui soutiendront les investissements dans les futures opportunités de croissance dans le domaine de la santé des femmes, y compris le développement commercial comme la récente acquisition de Alydia Health, une société de dispositifs médicaux axé sur le traitement de l'hémorragie post-partum. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques dans l'espoir de commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Organon dispose d'une empreinte mondiale avec une échelle et une portée géographique significatives, des capacités commerciales de classe mondiale et environ 9 500 employés. Le siège social est situé à Jersey City, New Jersey.

