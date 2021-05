En ce mardi 4 mai, six professeurs de l'Université TÉLUQ au congrès 2021 de l'Acfas

QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, six professeurs de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science à la 88e édition du congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas). Cette année, l'événement est organisé conjointement par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's, et se tient en formule hybride.

Nicolas Bencherki, du Département Sciences humaines, Lettres et Communication, est l'un des responsables du colloque « La recherche sur la communication constitutive des organisations : quelles spécificités théoriques, méthodologiques et pratiques en marge des courants anglo-saxons? ». Ce colloque, qui s'étend sur une deuxième journée, permettra de découvrir des applications novatrices des approches CCO, des regards croisés et renouvelés et des croisements interdisciplinaires de façon à ouvrir de nouvelles possibilités, et ce, peu importe la communauté linguistique d'appartenance; de valoriser la recherche CCO, qui s'est surtout fait connaître du côté anglo-saxon, de et dans la communauté francophone et de permettre à des chercheurs CCO émergents d'échanger avec des collègues chevronnés.

Ce colloque aura lieu en ligne à compter de 9 h.

Elena Laroche, de l'École des sciences de l'administration, est l'une des quatre responsables du colloque « L'humain au cœur de la transformation numérique ». Ce colloque réunit des acteurs venant de différentes sphères (entreprises, organisations syndicales, représentants du gouvernement, chercheurs, etc.) qui vivent ou soutiennent la transformation numérique afin de discuter des défis et des enjeux liés à l'être humain. Cette démarche semble prometteuse pour permettre le partage de résultats de recherches et l'identification de pistes de solution pour un transfert vers les organisations et l'avancement de la recherche.

Ce colloque aura lieu en ligne à compter de 9 h.

La professeure Laroche animera également une série de trois communications portant sur la thématique « Prendre le pouls de l'humain : compétences »

Ces trois communications auront lieu en ligne à compter de 10 h.

Également, elle animera une autre série de trois communications en relation avec le thème « Prendre le pouls de l'humain : constats ».

Ces trois communications auront lieu en ligne à compter de 14 h 10.



De son côté, Béatrice Pudelko, du Département Éducation, est impliquée dans trois ateliers. De plus, avec France Lafleur (UQTR) et Gilles Sahut (Université Toulouse Jean Jaurès), elle est responsable du colloque « Wikis et Wikipédia : défis et enjeux de la participation et du développement des communautés ». L'objectif général de ce colloque est de susciter et de dynamiser des discussions interdisciplinaires sur les enjeux, les défis et les conditions favorisant ou inhibant la participation des individus à des projets de production participative des connaissances avec les wikis, ainsi que les actions, les moyens et les outils facilitant cette participation et le développement des communautés soutenues par les wikis.

Ce colloque ainsi que les trois ateliers se dérouleront en ligne à compter de 8 h.



Pour sa part, Mireille Elchacar, du Département Sciences humaines, Lettres et Communication, présentera « De "Indien" à "Autochtone" : évolution de la désignation des membres des Premières Nations et des Inuits par les groupes dominants au Québec du 19e siècle à aujourd'hui ». Elle s'intéressera aux dénominations des peuples autochtones au Québec par les allochtones au fil du temps. Si l'appellation Indien semble aujourd'hui offensante car inexacte, elle est toujours présente dans les textes de loi. Elle a progressivement cédé la place à Amérindien, encore en usage jusqu'à très récemment, alors qu'Autochtone tend aujourd'hui à s'imposer. Il s'agira d'une première incursion vers une analyse sociolexicologique (Laurian 2003) de ces appellations.

Cette communication sera présentée en ligne à 11 h.

Valéry Psyché, du Département Éducation, présente, avec Guy Carlos, Fatma Miladi et Claire Anjou, tous trois chercheurs à l'Université TÉLUQ, la conférence « Origine des chatbots : le domaine des tuteurs intelligents ». Il sera alors question de l'origine du domaine de l'Intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Mais, dans les années 1980, la recherche s'intensifie à cause de trois publications importantes. Dès lors, le domaine prend une direction significative. Quelques années plus tard, l'ouvrage « Artificial intelligence and tutoring systems » (Wenger E., 1987) présente une architecture de système tutoriel intelligent basé sur quatre composantes : le modèle du domaine de connaissances, le modèle de l'apprenant, le modèle du tutorat et le modèle de l'interface-usager.

Cette communication sera présentée en ligne à 13 h 45.

Enfin, Serge Gérin-Lajoie, lui aussi du Département Éducation, présente « L'encadrement des étudiants en formation à distance : un oublié dans la crise? ». Pour plusieurs enseignants et étudiants, la COVID-19 représente une première expérience d'enseignement ou d'apprentissage contexte de formation à distance (FAD). Dans ce sens, au fil des derniers mois, les médias rapportent régulièrement des articles où les étudiants indiquent qu'ils se sentent isolés, anxieux, laissés à eux-mêmes, etc. Dans toute la frénésie entourant la mise à distance des cours déjà existants, serait-il possible que l'encadrement des étudiants ait été oublié?

Cette communication sera présentée en ligne à 14 h 20.

Pour obtenir tous les détails du 88e congrès de l'Acfas : www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88

Pour obtenir plus d'information sur les professeurs de l'Université TÉLUQ : www.teluq.ca/siteweb/univ/professeurs.html

