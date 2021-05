En ce lundi 3 mai, quatre professeurs de l'Université TÉLUQ au congrès 2021 de l'Acfas

QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, quatre professeurs de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science à la 88e édition du congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas). Cette année, l'événement est organisé conjointement par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's, et se tient en formule hybride.

Nicolas Bencherki, du Département Sciences humaines, Lettres et Communication, est l'un des responsables du colloque « La recherche sur la communication constitutive des organisations : quelles spécificités théoriques, méthodologiques et pratiques en marge des courants anglo-saxons? ». Ce colloque permettra de découvrir des applications novatrices des approches CCO, des regards croisés et renouvelés et des croisements interdisciplinaires de façon à ouvrir de nouvelles possibilités, et ce, peu importe la communauté linguistique d'appartenance; de valoriser la recherche CCO, qui s'est surtout fait connaître du côté anglo-saxon, de et dans la communauté francophone; et de permettre à des chercheurs CCO émergents d'échanger avec des collègues chevronnés.

Ce colloque aura lieu en ligne à compter de 9 h.

Patrick Pelletier, de l'École des sciences de l'administration, en compagnie d'Anne Mesny (HEC Montréal), participe à la session « Défis et enjeux actuels de la gestion universitaire » en présentant une communication ayant pour titre « COVID-19 et institutionnalisation de l'enseignement à distance dans les universités québécoises ». On y expliquera pourquoi il importe de comprendre en quoi les préférences et les intérêts des universités et les circonstances auxquelles elles font face influencent l'institutionnalisation de l'enseignement à distance. Une cartographie de ces enjeux sera présentée et on y explorera quelques réponses proposées par des universités québécoises.



Cette présentation aura lieu en ligne à 9 h 40.



Pour leur part, Joëlle Basque et Mathieu Chaput, du Département Sciences humaines, Lettres et Communication, présenteront la communication « Les approches constitutives de la communication organisationnelle et la question de l'identité. Regards croisés sur les recherches publiées en français et en anglais ». Cette communication vise à recenser de manière critique et comparative les travaux s'inscrivant dans les approches CCO publiés en français et en anglais et qui traitent de la construction identitaire et de phénomènes connexes tels que l'identification, la mise en récit des identités ou les images.

Cette présentation aura lieu en ligne à 10 h 45.

Enfin, Michel Umbriaco, du Département Éducation, avec la complicité d'Émanuelle Maltais (Université de Montréal) et Jason Luckerhoff (Université du Québec à Trois-Rivières), traitera de la thématique « Les administrateurs universitaires québécois et ontariens : réalité et défis ». On y présentera certains résultats d'une recherche récente concernant les réalités des administrateurs des universités québécoises et ontariennes. L'analyse des transcriptions permet d'entrevoir que les membres de la haute direction des universités ont des réalités qui diffèrent de celles des autres corps universitaires. Les discussions se concentreront sur les défis relevés directement par les participants à ladite recherche.

Cette présentation aura lieu en ligne à 14 h.



Pour obtenir tous les détails du 88e congrès de l'Acfas : www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88

Pour obtenir plus d'information sur les professeurs de l'Université TÉLUQ : www.teluq.ca/siteweb/univ/professeurs.html

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

