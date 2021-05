En ce jeudi 6 mai, trois professeurs de l'Université TÉLUQ au congrès 2021 de l'Acfas

QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, trois professeurs de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science à la 88e édition du congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas). Cette année, l'événement est organisé conjointement par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's et se tient en formule hybride.

Diane-Gabrielle Tremblay, de l'École des sciences de l'administration, présentera une communication ayant pour titre « Collaboration et innovation dans les espaces de coworking en région au Québec ». Les espaces collaboratifs se sont principalement établis dans les métropoles, mais des espaces existent également en région et sont moins connus. Sont-ils semblables à ceux en métropole? Font-ils face à des enjeux différents? La professeure Tremblay va comparer les caractéristiques des utilisateurs, la configuration des espaces, les motifs pour lesquels les utilisateurs vont dans ces espaces et les niveaux de collaboration et d'innovation.

Cette communication sera présentée en ligne à compter de 10 h 25.

Suivra Marie-Hélène Hébert, du Département Éducation, qui prononcera la communication « Apprendre à distance l'évaluation des apprentissages en milieu scolaire : le cas de l'Université TÉLUQ ». Depuis l'automne 2017, un cours d'évaluation des apprentissages est offert à l'Université TÉLUQ dont l'objectif vise à faire acquérir, par les futurs enseignants, les connaissances et les compétences nécessaires à l'évaluation des apprentissages des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire en milieu scolaire québécois. Le but de la présente communication est double : faire connaitre la manière innovante de concevoir les cours à l'Université TÉLUQ, du design du cours à sa diffusion, et montrer l'exemple d'un livrable où l'enseignement de l'évaluation des apprentissages en milieu scolaire est au menu.

Cette communication sera présentée en ligne à compter de 10 h 55.

Pour couronner cette journée, Jean-Luc Bédard, lui aussi du Département Éducation, entretiendra son auditoire avec une communication dont le titre est « Entrée en pratique de PFÉ au Québec : analyse de l'écosystème d'acteurs institutionnels ». L'entrée en pratique de professionnels formés à l'étranger (PFÉ) dans le marché du travail québécois compte de nombreuses étapes. Aussi, après un survol du système des professions règlementées au Québec, cette présentation ciblera en particulier ces autres étapes que les PFÉ doivent franchir pour exercer leur profession. On y verra les liens entre les acteurs du système professionnel (ordres, CIQ, OPQ, Commissaire à l'admission, CDPDJ) et ceux situés en aval dans le processus d'entrée : établissements de formation, milieux de stage et employeurs.



Cette communication sera présentée en ligne à compter de 11 h 45.



Pour obtenir tous les détails du 88e congrès de l'Acfas : www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88

Pour obtenir plus d'information sur les professeurs de l'Université TÉLUQ : www.teluq.ca/siteweb/univ/professeurs.html

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

